«Пытаются создать проблемы для Москвы». Почему Литва блокирует Калининград

Россия обвинила Литву во враждебных действиях на фоне блокировки железнодорожного транзита из основной части РФ в Калининградскую область. В МИД РФ потребовали от Вильнюса отметить все ограничения, а в Совфеде транспортную блокаду расценили как прямую агрессию, которая «развязывает руки» Москве. Приведет ли транспортная блокада Калининграда к обострению в Сувалкском коридоре, — в материале «Газеты.Ru».

МИД России выразил решительный протест временному поверенному в делах Литвы в Москве Виргинии Умбрасене в связи с введением со стороны Вильнюса запрета на железнодорожный транзит части грузов, следующих через литовскую территорию в Калининградскую область. Как отметили в ведомстве, российская сторона потребовала немедленной отмены рестрикций.

«Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего, Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные. Заявили в этой связи, что

если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прямо заявил, что Москва расценивает действия Литвы как незаконные и беспрецедентные нарушения «всего и вся». По его словам, власти РФ по итогам серьезного анализа определят ответные меры на шаги Вильнюса.

«Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным <…> Это элемент блокады, конечно же <…>. Сейчас по линии разных ведомств, безусловно, предстоит собрать точки зрения. Будут межведомственные мероприятия на этот счет с тем, чтобы выработать единую позицию», — подчеркнул Песков.

Как Литва ввела транспортную блокаду Калининграда Информация о решении литовских властей урезать железнодорожный транзит в Калининградскую область появилась еще в середине июня. Как заявил глава региона Антон Алихманов, с 18 июня под запрет попали до 50% номенклатуры грузов. Речь идет о тех товаров, которые оказались под санкциями Евросоюза, введенными в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине. Читать дальше

Как может ответить Россия

В российском медийном пространстве обсуждаются самые разные ответные шаги в отношении Литвы — от введения симметричного запрета на транзит товаров через литовскую территорию со стороны РФ, в том числе нефтепродуктов, до создания Сувалковского коридора, который может соединить Калининградскую область с Белоруссией по литовско-польской границе.

В частности, глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключил, что,

если Евросоюз незамедлительно не заставит Вильнюс отменить свои ограничения, то это дезавуирует для Москвы легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной проблемы любыми избранными нами способами.

Он отметил, что литовская сторона вступила в НАТО и ЕС с учетом калининградкого транзита.

«Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите», — указал сенатор.

Депутат Госдумы Олег Морозов предложил ввести запрет на все литовские товары и приостановить энерготрафик в Литву, который идет из Белоруссии. Более того, депутат призвал рассмотреть возможность ультиматума по срокам по созданию Сувалковского коридора.

«В случае отказа выполнять наши требования по разблокировке транзита, предъявить ультиматум по срокам практических действий по созданию Сувалковского коридора», — цитирует слова Морозова РИА «Новости».

В то же время вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил «Газете.Ru», что правительство России уже готовит разные ответы и «никакой из них Литве не понравится». По его словам, своими действиями Вильнюс доказывает, что никаких правил у него не осталось.

«Отзыв этого документа [о признании Литвы частью ЕС] будет означать наше непризнание существования Литвы как таковой, поскольку эти вещи там увязаны — речь идет о границах Литвы. Поэтому я не думаю, что такой вариант будет прагматичным.

Однако внешнюю политику определяет президент России, а реализует правительство. Поэтому все будет зависеть от тех вариантов, которые будут избраны. Тут можно сказать только одно: подобные недружественные действия не останутся без ответа», — добавил депутат.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объявил, что Россия будет предпринимать все допустимые действия, чтобы деблокировать эти ограничения на железнодорожный доступ.

«Технически мы уже решаем этот вопрос. Но на данный момент готовится целый пакет действий, которые могут быть направлены на принятия другого решения. Что касается того, может ли дойти до отмены признания вступления Литвы в ЕС со стороны России, то на сегодня позиция Брюсселя действительно не соответствует всем нормам и требованиям. Тем не менее, мы все же будем рассчитывать на определенный здравый смысл со стороны ряда европейских стран, потому что нагнетания обстановки вокруг Калининградской области вызывает дополнительную напряженность», — сказал депутат «Газете.Ru».

Чем грозит блокада Калининграда

На данный момент власти Калининградской области обещают, что вопрос блокировки части транзита товаров в область по железной дороге удастся нивелировать за счет поставок морским путем. Кроме того, товары могут поступать за счет автомобильного и авиасообщения.

При этом европейские СМИ называют сам факт блокировки Калининграда со стороны Литвы опасным, поскольку он якобы может вынудить Москву воспользоваться Сувалкским коридором. По версии Politico, этот участок литовско-польской границы гипотетически может стать самым опасным местом на планете из-за угрозы прямого столкновения России и НАТО на этой территории.

С точки зрения обозревателей издания, этот коридор позволит отрезать страны Прибалтики от их союзников по НАТО, а также соединить Калининградскую область напрямую с Белоруссией. Впрочем, пока никаких предпосылок для того, что Россия может «проложить путь» через страны альянса нет.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся, что блокада со стороны Литвы является провокацией, но вряд ли она приведет к каким-либо военным действиями.

Так, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что в текущей ситуации правильнее было бы вообще никак не реагировать.

«Цель провокаций одна — спровоцировать Россию на резкое ужесточение специальной военной операции на Украине, в том числе за счет увеличения прямого поражения на украинской территории. Это необходимо для того, чтобы выдать некую медийную картину для «расчеловечивания» образа РФ. Вероятно, в текущей ситуации правильнее было бы не реагировать на провокации. Поскольку ограниченная реакция не даст нужного результата, а неограниченная приведет к, возможно, излишнему результату. На данный момент Калининград не направление «главного удара», у нас достаточно паромов, чтобы связать Балтийск с Усть-Лугой и нивелировать блокировку», — отметил эксперт.

С этим отчасти согласен и директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, Литва провоцирует Россию в том же ключе, в котором развивается политика группы западных государств во главе с США из-за кризиса на Украине.

«Вряд ли данная ситуация в итоге приведет к каким-либо военным действиям, как бы кому не хотелось рассуждать в парадигме развития сюжета специальной военной операции на Украине. Явно украинский кейс не выполняет свои задачи для его западных модераторов. Поэтому они пытаются нарастить проблемы для Москвы, в частности, за счет Калининграда», — пояснил эксперт.

При этом, продолжает собеседник «Газеты.Ru», страны Балтии критически зависимы от транзита из России и в состоянии блокировки Калининграда они долго не протянут, поэтому эта история с блокировкой, скорее всего, закончится ничем.

«Россия, вероятно, применит симметричные меры в отношении стран Балтии. Если они не пропускают товары в Калининградскую область, то Москва может закрыть транзит грузов через Прибалтику в целом, в том числе через нейтральные воды в Балтийском море. Это может затронуть и поставки электроэнергии, что также критически важно для Прибалтики», — резюмировал эксперт.