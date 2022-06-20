«Это весьма вероятно». Байден оценил шансы вступления Украины в ЕС

Президент США Джо Байден заявил, что считает вступление Украины в Евросоюз весьма вероятным. Он пока не намерен посещать Украину, но уточнил, что разговаривает с президентом Владимиром Зеленским по три-четыре раза в неделю. Лидеры ЕС должны встретиться на саммите 23 и 24 июня в Брюсселе. На встрече они обсудят план восстановления Украины и ее заявку на вступление в союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Киев получит статус кандидата на вступление в ЕС.

Президент США Джо Байден считает весьма вероятным вступление Украины в Европейский союз.

Главу государства во время беседы с журналистами спросили, уверен ли он, что Украина вступит в ЕС. «Я думаю, что это вероятно, весьма вероятно произойдет», — ответил президент США.

Байдена также спросили, планирует ли он посетить Украину. «Зависит от обстоятельств», — сказал американский президент.

По его словам, возможность визита зависит от того, «создаст ли это дополнительные трудности для Украины, отвлечет ли это от происходящего».

«Но я встречался с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, я разговариваю с ним по три-четыре раза в неделю», — отметил Байден.

Президент США рассказал, что в ближайшее время посетит Германию, Испанию, Израиль и Саудовскую Аравию, после чего, «вероятно, сразу вернется домой». Байдена спросили, посетит ли он Украину в рамках своей поездки в Германию для участия в саммите Группы семи (G7) и Испанию для участия в саммите НАТО в Мадриде.

«В этой поездке — вряд ли», — ответил президент.

Байден также обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире из-за ситуации на Украине.

«Мы недавно достигли мрачной отметки: по данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более ста миллионов человек являются насильственно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории», — указал президент США.

Он напомнил, что Вашингтон взял на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев.

Статус кандидата на вступление

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Киев получит статус кандидата на вступление в ЕС.

«Я твердо полагаю, что мы получим положительное решение, получим поддержку, курс теперь задан, — отметила фон дер Ляйен. — Конечно, это историческое решение, которое сейчас также должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо».

Глава Еврокомиссии рассказала, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата основано на данных, фактах и подготовительной работе, которую страна проделала за последние восемь лет.

«Украина добилась огромных успехов в последние годы», — констатировала фон дер Ляйен и отметила, что в ЕС «хотят видеть еще больше реформ». Это касается, например, борьбы с коррупцией и укрепления верховенства закона.

В связи с этим председатель ЕК указала, что от самой страны-заявителя зависит, будет ли прием в Евросоюз успешным и как скоро это произойдет. «Это не совсем жесткий процесс», — заключила фон дер Ляйен.

17 июня коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету предоставить Киеву статус кандидата на вступление в сообщество.

Если 23–24 июня на саммите в Брюсселе все 27 стран сообщества согласятся с этим предложением, Украине для начала переговоров о вступлении в Евросоюз будет необходимо провести ряд реформ. Стране необходимо укрепить судебную систему и активизировать борьбу с коррупцией, а также провести «деолигархизацию». Кроме того, Украина должна принять законы о процедуре отбора судей Конституционного суда и завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей.

Как отметила председатель Еврокомиссии, после получения статуса кандидата страна может быстро двигаться в ЕС, но может пойти и в обратную сторону при отсутствии необходимого прогресса.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за рекомендацию и сказал, что это «первый шаг на пути к членству в ЕС», который приблизит «победу» Киева.

«Половина экономики не работает»

Половина украинской экономики на данный момент не работает, заявил Зеленский и призвал оказать Киеву финансовую помощь.

«До половины нашей экономики, нашей экономической системы не работает сейчас. Представьте, когда бы экономика половины Италии была полностью заблокирована и все ваши порты. Ни одна страна не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи. И когда мы говорим, что Украине надо около $5 млрд ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета – это не просто цифра», — сказал президент Украины в обращении на Global Policy Forum.

Ранее президент Всемирного экономического форума Борге Бренде заявил, что для Украины нужно разработать масштабную программу восстановления и реконструкции, подобную американскому «плану Маршалла».