«Если Россия не проиграет, то это тревожный сценарий для всех»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис потребовал большей ясности в отношении целей Запада на Украине. Он также рассказал, что произойдет, если Россия не потерпит поражение, и назвал серьезными угрозы Москвы в адрес Вильнюса.

Успехи российской армии на Украине вызывают разочарование — об этом в интервью Foreign Policy заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Комментируя данные о том, что Украина уступает РФ по вооружению на востоке страны и у нее заканчиваются боеприпасы, литовский дипломат констатировал, что украинские заводы не работают и не могут производить боеприпасы.

«У них действительно заканчивается оружие, и теперь они полностью зависят от оружия, которое посылает Запад.

Литва, Латвия, Эстония, Польша — мы делаем все, что можем, но в основном это сводится к тому, что могут и должны делать крупные промышленные державы мира. Однако мы пока не видим, что они смогут поддерживать украинские военные усилия до тех пор, пока Украина не одержит победу. Для выполнения этого обязательства по-прежнему требуется много политических и дипломатических усилий», — отметил Ландсбергис.

«Настоящие боеприпасы, а не боеприпасы для разговоров»

Он добавил, что от того, сколько ракетных комплексов у украинцев, зависит, какую территорию они смогут вернуть. При этом ответа на вопрос, как достичь стратегической цели — «лишить Россию возможности продолжать войну на Украине и предотвратить нападение РФ на своих соседей в будущем» — пока нет, признал глава МИД Литвы.

«Возвращаясь к тактике, война далека от победы. По крайней мере, часть информации, которую мы видим, весьма обескураживает, и россияне все еще продвигаются вперед, или украинцы не могут сохранить линию соприкосновения в целости.

Так что шансы на то, что Россия не потерпит поражения, все же весьма высоки. Да, они пострадали от санкций и огромных потерь на поле боя, но в состоянии это выдержать.

И если россияне смогут выдержать это в долгосрочной перспективе, то мы находимся в очень и очень опасной стадии геополитической реальности», — полагает Ландсбергис.

«Украина – это лакмусовая бумажка»

Министр иностранных дел Литвы выразил уверенность, что Украина будет частью европейской системы безопасности. «Если с помощью Запада Украина выиграет войну, то я думаю, что сложится новая система безопасности… Украина будет ее частью, это неизбежно.

Она может быть частью НАТО, может не быть частью НАТО в краткосрочной перспективе, но после войны она станет частью европейской системы безопасности. Это дало бы всем большую уверенность в том, что у нас есть новая система, и она работает.

Если Россия не проиграет, то это тревожный сценарий для всех. Если мы позволим такой стране, как Украина, потерять свои территории — а мы построили систему вокруг принципа территориальной целостности, — тогда все в опасности, и ни одна страна не будет в полной безопасности», — подчеркнул он.

«Россия — очень опасный сосед»

Ландсбергис также прокомментировал инициативу российского депутата Евгения Федорова об отзыве признания Россией независимости Литвы.

«Я бы назвал это прямой угрозой Литве, и мы серьезно относимся ко всем этим угрозам, даже если человек [сделавший предложение] неизвестен политической серьезностью в российских политических кругах. Тем не менее, Россия — очень опасный сосед, и поэтому мы очень серьезно относимся ко всему, что исходит из Москвы», — пояснил литовский дипломат.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля, она продолжается в течение 110 дней. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Как утверждают в Минобороны РФ, к 25 марта российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.