«Смоленск — это Литва!»: в Вильнюсе пригрозили разорвать договор с Русским царством

Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис отреагировал на предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать признание независимости Литвы. Малдейкис пригрозил Москве расторжением Поляновского договора 1634 года между Русским царством и Речью Посполитой. В этом случае Москве нужно будет вернуть «все оккупированные территории», в том числе Смоленск, Великому княжеству Литовскому, утверждает политик. О споре двух политиков — в материале «Газеты.Ru».

Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис в пятницу, 10 июня, прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости Литвы, принятое Госсоветом СССР в 1991 году.

«Если Россия отменит признание независимости Литвы 1991 года, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству Литовскому все оккупированные территории. Смоленск — это Литва!» — утверждает Малдейкис, опубликовавший пост в Twitter.

Добавим, что каких-либо инициатив на законодательном уровне относительно Поляновского договора в Сейм пока не поступало.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин порекомендовал Малдейкису «серьезно и по-взрослому посмотреть на конкретные вопросы безопасности в Европе и в мире в целом».

«Потому что подобного рода заявления свидетельствуют, во-первых, о незрелости политиков, а во-вторых способствуют росту напряженности между странами. Поэтому надо заняться практическими, реальными делами, которые укрепляют безопасность и предсказуемость политической ситуации в Европе. Немножко более серьезно подходить к реальным делам. Подобного рода рассуждения ведут к абсолютно обратным результатам», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Что предложили в Москве

На этой неделе в Госдуму внесли законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы. Речь идет о документе, принятом 6 сентября 1991 года, за несколько месяцев до распада Советского Союза.

Как утверждает автор инициативы единоросс Евгений Федоров, постановление о признании независимости Литовской Республики якобы «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований Конституции СССР».

«Также был нарушен закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Советского Союза и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов», — говорится в пояснительных материалах.

Федоров напомнил, что в соответствии со статьей 67.1 российской Конституции «РФ является правопреемником СССР на своей территории». Поэтому, по его оценкам, постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года [о признании независимости Литвы — «Газета.Ru»] якобы подлежит отмене.

Что такое Поляновский мир

В 1634 году в селе Семлево на реке Поляновке (между Вязьмой и Дорогобужем) был подписан мирный договор между Московским царством и Речью Посполитой.

Он завершил русско-польскую войну 1632—1634 годов, по итогам которой Речь Посполитая сохраняла за собой Черниговскую и Смоленскую земли (с городами Смоленск, Трубчевск, Рославль). Москва отказалась от всех занятых в ходе войны русских земель, которые были захвачены Речью Посполитой в начале XVII века, кроме города Серпейска с уездом.

Кроме того, Речь Посполитая обязывалась вывести войска из пределов Российского царства, а король польский и великий князь литовский Владислав IV отказался от претензий на русский престол.

Москва также обязалась выплатить Речи Посполитой 20 тысяч рублей серебром. Был зафиксирован немедленный обмен пленными без выкупа и задержания, а также межевание границ.