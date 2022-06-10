«Империалистические амбиции». В Эстонии осудили слова Путина о Нарве

Посла РФ Владимира Липаева вызвали в министерство иностранных дел Эстонии, где ему «выразили сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы». Что не понравилось Таллину в речи российского президента, — в материале «Газеты.Ru».

В МИД Эстонии вызвали посла РФ Владимира Липаева, чтобы «осудить недавнее выступление президента Путина». Речь идет о его словах относительно города Нарва, следует из распространенного в пятницу сообщения ведомства.

«Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы.

В условиях, когда Россия проводит свою реваншистскую политику под соусом идеологии «Русского мира» через разрушение украинской государственности и нации, это также совершенно неприемлемо. На фоне агрессии против Украины представленный на этой неделе в Госдуме законопроект об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также угрозы «денацификации» и «демилитаризации» в адрес других стран представляются опасными и безответственными. Вместо того чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории», — говорится в заявлении МИД Эстонии.

Такой подход России обречен на провал, уверены эстонские дипломаты.

«Эстония не устанет повторять, что Россия грубо нарушила международное право, вторгшись в Украину, и должна немедленно выполнить решение Международного суда от 16 марта. Мы в очередной раз призываем Россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», — отмечается в тексте.

Что сказал Путин

Накануне на встрече с молодыми предпринимателями президент РФ заявил, что Петр I в годы Северной войны «ничего не отторгал у Швеции, он возвращал». Путин напомнил, что, когда царь Петр заложил Санкт-Петербург, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией.

«Все признавали ее за Швецией, а там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне», — добавил он, отметив, что эта территория находилась под контролем российского государства. «То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, его первого похода», — сказал Путин.

История Нарвы

Нарва расположена на левом берегу одноименной реки, там проживают 53 953 человека (по состоянию на 1 января 2022 года). Город является третьим по численности населения в Эстонии.

Важную роль в истории Нарвы сыграло ее приграничное расположение. В начале XIII века северную Эстонию захватили датчане, вплоть до естественного географического рубежа — реки Наровы. В датской поземельной книге 1241 года упоминается селение Narvia на части территории современного города.

В древнерусских источниках укрепленное поселение впервые упоминается Новгородской I летописью под 1256 годом: «В лѣто 6764. Приидоша Свѣя и Емь и Сумъ и Дидманъ со своею волостью и множество рати и начаша чинити город на Наровѣ». В 1492 году для борьбы с Ливонией великий князь московский Иван III построил напротив Нарвы Ивангородскую крепость.

Во время Ливонской войны Нарва была взята русскими войсками 11 мая 1558 года.

Царь Иван Грозный планировал сделать Нарву крупным торговым и военным портом Руси на Балтийском море. В городе были построены православные храмы, за 23 года русского правления в него переселились немало русских купцов и ремесленников. Нарвская торговля с городами Северной Германии, Дании, Голландии, Франции и Англии стала очень прибыльной и быстро развивалась.

Однако для Шведского королевства и Речи Посполитой появление русских в Балтийском море было крайне нежелательным, из-за чего оба государства вступили в войну. Во время осады 1581 года шведам удалось овладеть городом. Уже через 9 лет, в 1590-м Нарва вновь осаждалась русской армией.

В 1595 году между Российским царством и Швецией был заключен Тявзинский мир, по которому Москва навсегда отказалась от притязаний на города Нарва и Ревель, но получала все земли восточнее реки Наровы.

Петр I действительно начал Северную войну с попытки отвоевать Нарву. Русская армия осадила город, но в ноябре 1700 года была разбита шведскими войсками. Лишь в августе 1704-го русские войска взяли Нарву. В результате Северной войны Эстляндия и Лифляндия отошли к Российской империи, при этом Нарва осталась в Петербургской губернии.

После октябрьской революции 1917 года Нарвская городская управа направила в Петроград прошение о выделении Нарвы из состава Ямбургского уезда и передаче ее в Эстляндскую губернию. 16 ноября 1917-го просьба была удовлетворена. После поражения Германии в Первой мировой войне Красная армия в ноябре 1918 года захватила Нарву, а затем развернула наступление вглубь Эстонии.

В феврале 1920-го, по мирному договору между Советской Россией и Эстонией, Нарва осталась в составе Эстонии. В 1940 году Нарва как часть Эстонской ССР была присоединена к Советскому Союзу.