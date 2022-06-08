«Постановление Госсовета СССР является незаконным». В Госдуме оспорили независимость Литвы

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР о независимости Литовской Республики от 1991 года. По его мнению, то решение было «принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» советской Конституции. Отмена постановления поставит под сомнение членство Литвы в НАТО, считает депутат.

В Госдуму внесен законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы. Автором инициативы стал депутат-единоросс Евгений Федоров. Разработанный им документ размещен в среду, 8 июня, в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Как утверждает Федоров, постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики якобы «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований Конституции СССР».

«Также был нарушен закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Советского Союза и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов», — отмечается в пояснительной записке.

Депутат указал, что в соответствии со статьей 67.1 российской Конституции «Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории». Поэтому, по его оценкам, постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года [о признании независимости Литвы — «Газета.Ru»] якобы подлежит отмене.

«С учетом международного права, а не по понятиям»

В беседе с «Газетой.Ru» Федоров объяснил, что такое решение позволит «навести порядок в правовом поле и установить прозрачные отношения со всем миром».

«Наведение законного порядка — это прозрачные отношения со всем миром, то есть международное право. Это всегда хорошо повышает общий имидж страны. Решение Госсоветом принималось незаконно, как минимум он не имел права лишать государство СССР территориальной целостности и отдавать его территории. Учитывая, что прошел референдум по Конституции, где мы определены как правопреемники Советского Союза, то теперь вопросы его территориального устройства касаются нас напрямую. И мы должны наводить порядок в тех нарушениях закона, которые были допущены при Горбачеве в том числе», — считает он.

Добавим, что и при принятии Конституции России (в 1993 году), и при внесении поправок в основной закон страны (в 2020 году) на территории РФ проводилось всенародное голосование, а не референдум.

«Любое беззаконие заканчивается законом»

Литва, как утверждает автор законопроекта, ведет «агрессивную политику» в отношении России, поэтому необходимо «запускать правовые основания для переговорного процесса». «Литва и оружие поставляет [Украине — «Газета.Ru], и, кстати, обращает большое внимание на правовые вопросы. До сих пор они держат в заключении российских граждан под предлогом нарушения ими законодательства. Нам тоже нужно запускать правовые основания для переговорного процесса с Литвой для того, чтобы урегулировать с ними отношения с учетом международного права, а не по понятиям, как сейчас это делается.

Кроме того, президент поставил задачу так называемых «красных линий» по НАТО. Если возникают такого рода правовые основания, то ставится под сомнение членство Литвы в НАТО.

А это возможность выхода на Калининградскую область, регулирование вопросов коридора, прав человека и всех остальных вопросов, которые могут осложнить жизнь жителей Калининградской области», — пояснил Федоров.

Парламентарий рассчитывает, что предложенный им документ будет рассмотрен и принят. «Мы только начали обсуждение, никто не торопится. Сейчас такого рода вопросы ставить можно и нужно. Я уверен, что это будет принято в будущем, потому что любое беззаконие так или иначе заканчивается законом. То есть отношения регулируются с позиции права, а не с позиции «чего хочу, то и ворочу», — заключил он.

Как Литва получила независимость

Принимавший решение о независимости Литвы Государственный Совет СССР — это не предусмотренный Конституцией СССР временный орган госуправления, созданный Законом СССР от 5 сентября 1991 года «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период».

Этому предшествовали события, произошедшие 19-21 августа 1991 года, когда действовавшая в СССР система центральной власти была фактически демонтирована. Реальная власть оказалась в руках глав союзных республик, некоторые из которых к тому времени провозгласили себя независимыми государствами.

В результате на основании Закона СССР был создан Госсовет СССР. Согласно закону, этот орган был образован на межреспубликанской основе для согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих общие интересы республик, фактически заменив предусмотренный Конституцией Совет Федерации СССР.

В состав советского Госсовета, решения которого носили обязательный характер, входили президент СССР и высшие должностные лица всех 12-ти союзных республик.

Госсовет наряду с президентом СССР осуществлял руководство общесоюзными органами, ведающими вопросами обороны, безопасности, правопорядка и международными делами.

6 сентября 1991 года Госсовет СССР на первом заседании без проведения референдума, в нарушение Закона СССР от 03.04.1990 № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» признал независимость трех прибалтийских республик: Латвии, Литвы и Эстонии.

В общей сложности Госсовет СССР утвердил 24 постановления. Последнее заседание состоялось 10 декабря — через два дня после подписания беловежского соглашения о ликвидации СССР.