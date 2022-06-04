«Для европейцев наступают трудные времена»

После вступления в силу шестого пакета санкций ЕС нефть из России перестанет поступать в Европу по морю. Отложенное эмбарго начнет действовать через полгода, но компании-импортеры не станут ждать до последнего момента, а будут переориентироваться и не продлевать истекающие контракты, считают аналитики. Эксперты и политики подсчитывают, что окажет большее влияние: снижение доходов Кремля или рост цен в Евросоюзе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Нефтяное эмбарго ЕС сократит доходы России от энергетики на €60-80 млрд в год. С таким прогнозом выступили экономисты, опрошенные изданием Der Spiegel.

Кто больше пострадал от нефтяного эмбарго

В публикации отмечается, что российская нефть скоро перестанет поступать в Евросоюз по морю. «После решения о санкциях эксперты и политики подсчитывают, что окажет большее влияние: снижение доходов России или рост цен в Европе.

Может ли бойкот опустошить военную казну Путина? Или это ввергнет Запад в рецессию?

Рыночные эксперты и экономисты прогнозируют, что и то, и другое, возможно, произойдет. В долгосрочной перспективе это решение может сократить доходы Кремля от энергетики на €60-80 млрд в год. Однако в настоящее время финансовые источники Путина будут продолжать течь, потому что эмбарго полно исключений и лазеек. Видимый признак: рубль укрепился в середине недели, хотя и незначительно», — говорится в статье.

«Впереди еще долгий путь»

На нефтяных рынках также нет признаков паники, а цена на нефть сорта Brent даже упала после принятия решения о санкциях, констатирует Der Spiegel.

«После того, как все принятые меры будут реализованы, эмбарго может стать проблемой для России. Но впереди еще долгий путь», — полагает глава аналитической компании Energy Comment Штеффен Буколд. По его оценкам, новые решения не будут иметь серьезных последствий ни для РФ, ни для Европы, поскольку у обеих сторон будет время подготовиться к эмбарго.

ЕC также намерен затруднить российский экспорт нефти через океаны. «Большая часть российской нефти перевозится танкерами, принадлежащими европейцам. И эти танкеры часто застрахованы европейскими или американскими компаниями. Мы должны использовать это», — рассказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Танкерный бизнес между Россией и импортерами из ЕС будет только рушиться в ближайшие месяцы, полагает Штеффен Буколд. «Компании не будут ждать до последнего момента, а будут переориентироваться и не продлевать истекающие контракты. А Россия будет искать новых клиентов — прежде всего в Азии», — считает он.

«Инфляционное давление сохранится»

Европейские предприятия и потребители пострадают от высоких цен на нефть, предупреждает глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.

«Инфляционное давление будет продолжаться, что приведет к значительной потере покупательной способности. Это заставит политиков действовать. Как и в последние несколько месяцев, правительства, вероятно, попытаются смягчить ценовой шок за счет скидок на топливо, снижения налогов и поддержки доходов, что может увеличить уровень долга», — прогнозирует он.

В то же время давление на Европейский центральный банк усиливается, добавил Вольф. «С одной стороны, регулятор должен поднять процентные ставки, чтобы взять инфляцию под контроль. С другой стороны, он должен следить за тем, чтобы надбавки за риск для стран с крупной задолженностью, таких как Италия или Греция, не становились слишком большими. Центральный банк сталкивается с трудным балансированием», — отметил эксперт. По его мнению, для европейцев наступают трудные времена.

«Пока не ясно, кто выйдет победителем из европейско-российской экономической войны.

России приходится справляться с долгосрочным провалом своих традиционных энергетических рынков в Европе. ЕС нужна концепция преодоления экономических и социальных последствий эмбарго», — пишет Der Spiegel.

«США уже добились, чего хотели»

В свою очередь, депутат Бундестага Петр Быстронь указал на изменение позиции Вашингтона по ситуации в Украине. По его оценкам, об этом свидетельствуют заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и публикации в американской прессе.

Киссинджер ранее призвал Запад повлиять на Киев, чтобы тот возобновил переговоры с Москвой. Его высказывания прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые выступают против мирного разрешения ситуации, считает Быстронь.

«Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», — отметил немецкий парламентарий в колонке для iDNES.cz.

По его мнению, смена позиции по Украине в США началась со статьи в The New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Штатов. При этом еще в марте издание провозглашало, что «Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется», написал Быстронь.

«Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели New York Times не превратились вдруг в поклонников Владимира Путина.

Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», — пояснил он.

Быстронь добавил, что за последние 30 лет американцы «уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра».

«То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток», — констатировал он.

Вашингтон, как считает депутат Бундестага, уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория «входит в сферу влияния другой мировой державы».

«Россия изолирована от Запада, Запад изолирован от мира»

На этом фоне экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что кризис на Украине показал изоляцию Запада от мира. В отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию, утверждает он.

«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом?

США, Европу и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», — написал Берлускони в статье для Giornale.

Он отдельно указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения антироссийских санкций. «То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — заключил бывший премьер Италии.

Напомним, 2 марта Генассамблея ООН в ходе специальной сессии приняла резолюцию с осуждением специальной военной операции РФ на Украине, которая началась 24 февраля.

За проголосовали представители 141 страны, 35 воздержались.

Против этого документа проголосовали только пять государств — Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.