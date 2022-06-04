Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к вратаря... 05:14
Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области 05:12
Минобороны РФ впервые показало работу комплекса РЭБ «Палантин» на Украине 05:09
Назван лучший футболист РПЛ в сезоне-2021/22 04:50
Экс-премьер Италии Берлускони: реакция мира на украинский кризис показала изоляцию... 04:41
Экс-футболист сборной СССР Ловчев назвал «дикостью» выкуп «Спартаком»... 04:27
Вирусолог рассказал у кого тяжелее протекает оспа обезьян 04:24
Экономист Коган рассказал, как Китай «держит за горло» США 04:08
Запорожская область обсуждает с МО РФ передачу национализируемых военных объектов 04:06
Премьер Японии Кисида может впервые посетить саммит НАТО 04:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, Россия найдет новых клиентов в Азии

close
100%
Reuters

Руководитель исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

Вольф утверждает, что для государств ЕС это будет «худший из возможных сценариев. Все из-за того, что европейские предприятия и потребители в ближайшем будущем начнут страдать от высоких цен на ресурс, а стоимость с большой вероятностью будет расти и дальше.

«Власти стран ЕС могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить государственный долг», — рассказал Вольф.

Он добавил, что эмбарго уменьшит доходы Российской Федерации от продажи нефти только в долгосрочной перспективе.

«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперед», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — «тихий ужас», — говорится в публикации.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть