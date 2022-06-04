Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, Россия найдет новых клиентов в Азии

Руководитель исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

Вольф утверждает, что для государств ЕС это будет «худший из возможных сценариев. Все из-за того, что европейские предприятия и потребители в ближайшем будущем начнут страдать от высоких цен на ресурс, а стоимость с большой вероятностью будет расти и дальше.

«Власти стран ЕС могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить государственный долг», — рассказал Вольф.

Он добавил, что эмбарго уменьшит доходы Российской Федерации от продажи нефти только в долгосрочной перспективе.

«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперед», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — «тихий ужас», — говорится в публикации.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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