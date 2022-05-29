Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Известия»: россияне в первом квартале 2022 года стали покупать меньше планшетов 09:16
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис назвал «Ливерпуль»... 09:09
Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь 09:09
В Новосибирске мать обвинила детский центр в том, что у нее украли сына 09:06
Японская компания Komatsu частично возобновила поставки на Украину 08:56
Российский вратарь Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» в Кубке Стэнли 08:50
В Госдуме предложили оставить трэш-стримеров без донатов 08:46
«Известия» сообщили, что в России остановился рост цен на квартиры... 08:32
Полузащитник «Зенита» Ерохин стал лучшим игроком Лиги чемпионов... 08:28
Россияне рассказали, сколько потратили на выпускные своих детей 08:28
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция на Украине. День 95-й

Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 95-й день

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»
ЕК предложила пока не вводить эмбарго на поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», но ЕС за восемь месяцев может отказаться от российского топлива, поставляемого по морю, пишет Bloomberg. Бывший президент США Дональд Трамп призвал Москву и Украину вернуться за стол переговоров, чтобы не началась Третья мировая война. Тем временем Германия сократила поставки вооружения Украине. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:07

Политика президента США Джо Байдена по ситуации на Украине может привести к конфликту мирового масштаба, считает его предшественник Дональд Трамп.

close
100%
Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Octavio Jones/Reuters
9:05

Еврокомиссия предложила отложить запрет на поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», но в течение восьми месяцев планирует отказ от российского топлива, которое поставляется по морю — агентство Bloomberg.

8:59

Россия не будет применять на Украине тактическое ядерное оружие, сказал российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью вещательной корпорации BBC.

8:56

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает хронику 95-го дня военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Слезоточивый газ и магия Куртуа: «Реал» обыграл «Ливерпуль» в скандальном финале ЛЧ
Мадридский «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Германия почти прекратила поставки вооружений Украине
Статс-секретарь Минобороны ФРГ Меллер раскрыла решение НАТО по поставке БМП Украине
Тест: выживете ли вы в экстремальных условиях?
Проверьте, хватит ли ваших знаний, чтобы спасти себе жизнь в чрезвычайной ситуации
Bloomberg: ЕК разослала странам ЕС новый проект эмбарго нефти из России
Трамп призвал к переговорам России и Украины
Сенатор Клишас предложил продавать зерно и удобрения только за рубли
СК завершил расследование по делу отца сестер Хачатурян
Новости и материалы
«Известия»: россияне в первом квартале 2022 года стали покупать меньше планшетов
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис назвал «Ливерпуль» «пижонами» после финала ЛЧ
Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь
В Новосибирске мать обвинила детский центр в том, что у нее украли сына
Японская компания Komatsu частично возобновила поставки на Украину
Российский вратарь Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» в Кубке Стэнли
В Госдуме предложили оставить трэш-стримеров без донатов
«Известия» сообщили, что в России остановился рост цен на квартиры в новостройках
Полузащитник «Зенита» Ерохин стал лучшим игроком Лиги чемпионов по точности передач
Россияне рассказали, сколько потратили на выпускные своих детей
В Ленобласти школьница попала в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом
Врач объяснила, почему нельзя покупать развесные соленья
В Париже задержали 68 фанатов футбола за различные нарушения во время Лиги чемпионов
Названо лучшее время для завтрака
В Международной федерации хоккея выступили против отправки России в первый дивизион ЧМ
Кардиолог Габинский рассказал об опасности курения во время стресса
В Запорожской области рассказали об убытках региона после 2014 года
Авербух поддержал Рукавицына после обвинений Нугумановой
Все новости
Без «Биг Тейсти»: чем будут кормить в российских «Макдоналдсах»
Mash: «Макфлури» и «Биг тейсти» исчезнут из нового меню «Макдоналдса»
Три версии: о чем Путин говорил с Макроном и Шольцом
Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных, вышедших с «Азовстали»
Когда ребенок — не главное: Аршавин, Пьеха и другие знаменитые «воскресные папы»
Звезды, которые почти не участвовали в воспитании детей
«Киев требует немедленного принятия в ЕС по «новой процедуре». Ее не существует»
Эксперты The American Conservative назвали невозможным быстрое вступление Украины в ЕС
«В России уже есть свой Голливуд»: интервью с актрисой Екатериной Соколовой-Жубер
Актриса Соколова-Жубер рассказала о разнице кинообразования в России и США
«Украина слышит в Европе одно — вы давайте там заканчивайте»
В Институте СНГ заявили, что Запад устал от Украины
«Бригада», «Морфий», загадочная смерть. Чем известен Андрей Панин
Где дешевле покупать б/у смартфоны
Аналитик Муртазин назвал главные недостатки подержанных смартфонов у российских ритейлеров
В России разрешили заключать первый контракт на военную службу после 40 лет
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого воинского контракта
Что готовить на даче, если надоел шашлык
Шеф-повара назвали 7 необычных рецептов для дачников
Тест: Что вы знаете о «Москвичах»
Готовимся к возвращению советской классики
«Охрана границы в России сегодня напоминает компьютерную игру»
Как беспилотники и роботы охраняют государственную границу России
США могут отправить ракетные системы залпового огня Украине. Как реагирует Россия
Посол РФ Антонов: российская армия предпримет шаги для «обнуления» возможностей ВСУ
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть