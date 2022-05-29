Военная операция на Украине. День 95-й

Политика президента США Джо Байдена по ситуации на Украине может привести к конфликту мирового масштаба, считает его предшественник Дональд Трамп.
Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 годOctavio Jones/Reuters
Еврокомиссия предложила отложить запрет на поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», но в течение восьми месяцев планирует отказ от российского топлива, которое поставляется по морю — агентство Bloomberg.
Россия не будет применять на Украине тактическое ядерное оружие, сказал российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью вещательной корпорации BBC.