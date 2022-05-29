Военная операция на Украине. День 95-й

ЕК предложила пока не вводить эмбарго на поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», но ЕС за восемь месяцев может отказаться от российского топлива, поставляемого по морю, пишет Bloomberg. Бывший президент США Дональд Трамп призвал Москву и Украину вернуться за стол переговоров, чтобы не началась Третья мировая война. Тем временем Германия сократила поставки вооружения Украине. «Газета.Ru» следит за развитием событий.