Россия использует новый «козырь», чтобы вынудить Запад смягчить свои санкции

По мнению источников The New York Times, Россия будет давить на западные страны с помощью последнего трансграничного перехода в Сирии, через который ООН отправляет помощь напрямую на территории под контролем повстанцев. Раньше таких переходов было четыре, но Россия при помощи Китая смогла закрыть все остальные. Судьба последнего будет решена на голосовании Совбеза ООН, где у России есть право вето.

Суть проблемы

В июле Совет Безопасности ООН будет голосовать по вопросу сохранения открытым гуманитарного коридора в Сирии, который проходит через пропускной пункт Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе. Коридор ведет в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии. Она неподконтрольна официальному сирийскому правительству Башара Асада.

Кроме мирного населения, в Идлибе находятся одни из последних очагов сирийских повстанцев и экстремисты, связанные с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ). С помощью Баб-эль-Хава международные организации доставляют помощь мирным жителям региона напрямую, минуя правительство Асада.

Это последний подобный коридор. С 2014 года для международных организаций были открыты четыре трансграничных маршрута. Однако в итоге Россия при поддержке Китая закрыла все, кроме пропуска в Баб-эль-Хаве. Мандат ООН на использование этого коридора истекает в начале июля.

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Как Россия может начать торг вокруг сирийской границы

У России, как одной из стран-основательниц ООН, есть право вето в Совете Безопасности. С помощью него Москва закроет последний трансграничный механизм гуманитарных поставок или использует такую угрозу «в качестве козыря» в противостоянии на Украине. Такое мнение высказали анонимные источники американской газеты The New York Times (NYT). Трое иностранных дипломатов рассказали изданию, что Россия «послала расплывчатые сигналы» о том, что может использовать голосование в ООН, чтобы добиться уступок по Украине.

Высокопоставленный американский дипломат предупредил, что США и другие страны в Совете Безопасности направят Москве «четкий сигнал» с призывом не закрывать маршрут. Но нет никаких гарантий, что к нему прислушаются, пишет газета.

Один из собеседников газеты предположил, что Россия использует коридор, чтобы парировать западные обвинения. На Западе неоднократно подчеркивали, что военная операция России нарушила суверенитет Украины. В ответ, по мнению дипломата, Москва переведет внимание на международные гуманитарные конвои в Сирии и заявит, что они тоже нарушают территориальную целостность Сирии.

Вдобавок дипломаты указали, что после закрытия коридора ситуация в Сирии ухудшится еще больше, и из нее в западные страны хлынет еще больше беженцев. По их мнению, Россия хочет надавить на те страны, которым грозят проблемы в случае такого роста беженцев.

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский официально заявил 27 мая, что Москва еще не решила, как будет голосовать по вопросу последнего трансграничного гумкоридора.

Почему Россия и Запад спорят насчет гуманитарной помощи Сирии

Через пограничный переход Баб-эль-Хава ежемесячно проходят около тысячи грузовиков с гуманитарной помощью. Кроме продовольствия и воды они везут медикаменты, в том числе против коронавируса.

«Мы полностью полагаемся на [эти] поставки. У нас не хватает лекарств и хирургического оборудования, их доставляют через Баб аль-Хава. Сейчас мы столкнулись со второй волной COVID, и случаи заболевания растут в геометрической прогрессии. <...> Eсли границу закроют, нас ждет гуманитарная катастрофа», — указал доктор Хамзе Хассан из больницы Баб аль-Хава, крупнейшего медицинского учреждения в этом районе.

Заместитель постпреда США в ООН Джеффри Прескотт также говорил, что вопрос закрытия коридора через Баб аль-Хава — это «буквально вопрос жизни и смерти». «Только ВПП (Всемирная продовольственная программа) сейчас оказывает жизненно важную помощь примерно 1,35 млн сирийцев на северо-западе, передавая ежемесячные продовольственные пайки», — уточнял представитель ВПП Томсон Фири.

Однако Россия в гражданской войне, которая длится в Сирии уже больше 10 лет, поддерживает Асада. Она стремится закрыть последний гуманитарный коридор, который находится вне контроля правительства Асада, чтобы все поставки проходили через Дамаск, а не через ООН, отмечала Al Jazeera.

Москва неоднократно обвиняла США и Европу в политизации гуманитарной помощи сирийцам. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в марте сообщил, что Запад доставляет помощь в обход правительства Асада «для подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии по политическим мотивам».

Кроме того, по мнению России, международную гуманитарную помощь в Сирии захватывают радикальные группировки.

«Я не отрицаю, что это [международная помощь] идет и беженцам, однако террористические группировки тоже получают выгоду», — заявил в мае заместитель постпреда России Полянский.

Он считает, что ООН может поставлять свою помощь через неофициальные маршруты. По его словам, это, «конечно, будет сложно», но возможно.

«Мы не можем закрывать глаза на то, что террористы <...> узурпируют власть и манипулируют гумпомощью, поставки которой при желании несложно наладить из Дамаска», — говорил Полянский.

«Русские никогда не признавали, что Баб аль-Хава действительно жизненно важен, и нам нужно держать его открытым», — парирует эту мысль глава офиса Amnesty International в ООН Шерин Тадрос. По ее мнению, Россия всегда использовала гуманитарные коридоры в Сирии как повод для торга.

ООН указывала, что только через сирийское правительство невозможно организовать необходимые поставки. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер подчеркивал, что в 2021 году на протяжении 11 месяцев из Дамаска в северо-западную Сирию не выехал ни один гуманитарный конвой.

Доктор Фади Хаким из Фонда Сирийско-американского медицинского общества (SAMS) в 2021 году рассказывал, что его организация должна была получить минимум семь правительственных разрешений в Дамаске, чтобы попытаться доставить помощь со стороны подконтрольной Асаду территории. Власти отклонили 90% просьб SAMS о конвоях. «И даже если вы получите одобрение, на пропускных пунктах у конвоев могут изъять многие предметы. Это кошмар», — резюмировал доктор.

Москва при поддержке Китая закрыла в 2020 году остальные три трансграничных гуманитарных коридора в Сирии: Баб-эс-Салям (рядом с Турцией), Аль-Ярубия (сирийско-иракская граница) и Аль-Рамата (на границе с Иорданией). Когда через ООН общим голосованием надо было продлевать мандат на их дальнейшую работу, Россия и Китай просто использовали право вето.