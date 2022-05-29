«Президент не говорил, что мы хотели захватить Киев»

Российский посол в Лондоне Андрей Келин поспорил с главой британского МИД Лиз Трасс о необходимости вывода армии РФ с территории Украины. Он также рассказал, что Москва не намерена применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации. Политика и риторика правительства Великобритании, по его словам, способствуют затягиванию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия не ставила цель захватить Киев в ходе специальной военной операции на Украине. С таким утверждением в воскресенье, 29 мая, выступил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — констатировал он в интервью Би-би-си.

Дипломат отметил, что «на начальной стадии операции не было цели захватить столицу Украины».

По его оценкам, необходимости наращивать численность российских войск нет. «Мы разберемся с положением на Украине посредством ограниченной операции с использованием конвенциональных средств. Вы могли заметить, что мы не наращивали численность своих войск. Мы считаем, что их достаточно, чтобы разобраться с этой ситуацией», — сказал Келин.

Он также утверждает, что РФ не намерена применять тактическое ядерное оружие на Украине.

«Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем. У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет о ситуациях, когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего», — пояснил посол.

Россия не намерена наносить ядерный удар по территории Великобритании, добавил Келин.

В то же время политика и риторика Лондона, по его словам, способствуют затягиванию конфликта на Украине и мешают проведению переговоров между Москвой и Киевом.

«От Лондона не исходит желание завершить конфликт и найти решение посредством переговоров. Каждый день мы слышим призывы отправлять Украине новые вооружения, сражаться до последнего украинского солдата, продлевать конфликт и не начинать переговоры до тех пор, пока Россия не будет побеждена. Это иллюзия, Россию нельзя победить», — сказал он.

Посол считает, что британские власти игнорируют такие вопросы, как экономические перспективы Украины в случае продолжения конфликта и реалистичность оказания стране долгосрочной экономической и военной поддержки государствами Запада. Кроме того, Келин утверждает, что украинская сторона якобы фабрикует данные о совершении военных преступлений российскими солдатами, чтобы препятствовать проведению переговоров.

Он назвал «крайне воинственной» позицию главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что конфликт на Украине не закончится до тех пор, пока российские войска не покинут территорию страны.

«Она, конечно, имеет право делать подобные заявления и предпринимать соответствующие действия, однако это не пойдет на пользу Украине, европейской безопасности и миру, а также Европе в целом. Мы, безусловно, принимаем к сведению стремление Соединенного Королевства поставлять Украине все больше и больше оружия, не думая о будущем Украины и Европы, о том, что будет происходить с украинцами, а просто провоцируя конфликт», — сказал посол, заключив, что «подобная политика не позволит сделать позиции РФ более шаткими».