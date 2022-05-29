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Политика

«События развиваются негативно»: Эрдоган планирует новые переговоры с Путиным

В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган проведут разговор без участия Зеленского

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Reuters
Турция «мечтает», чтобы ситуация на Украине разрешилась мирно. Но «события развиваются в негативном ключе», считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 30 мая он проведет переговоры как с Путиным, что уже подтвердили в Кремле, так и с Зеленским. Уже больше двух месяцев Эрдоган содействует переговорному процессу между Москвой и Киевом. О том, к каким результатам это уже привело, — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 30 мая проведет телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«В понедельник у меня будут телефонные звонки с президентами как России, так и Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», – подчеркнул он.

Информацию о переговорах Путина и Эрдогана подтвердили и в Кремле. «Да. В планах есть [разговор с Эрдоганом]», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом Песков уточнил, что переговоры пройдут в двустороннем формате, участие в нем президента Украины Владимира Зеленского не планируется.

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара «мечтает о том, чтобы эта война между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но кажется, что с каждым днем события развиваются в более негативном ключе» (по ТАСС).

Предыдущие телефонные переговоры турецкого и российского президентов состоялись в конце апреля. Они обсудили гуманитарную обстановку на Украине и в Донбассе, а также ситуацию в Мариуполе: в частности, эвакуацию мирных жителей из города. Стороны также договорились о дальнейших контактах по этой теме.

В то же время Эрдоган продолжал переговоры и с Зеленским, обсуждая в том числе участие Украины в переговорном процессе.

Турецкий лидер и ранее заявлял, что готов выступать посредником в переговорах Москвы и Киева для мирного урегулирования конфликта на Украине. В конце марта в Стамбуле встретились делегации двух стран.

По итогу российская сторона сообщила, что сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва заявила о готовности провести встречу Путина и Зеленского. Но при условии, что одновременно с этим будет проходить подписание мирного договора главами МИД РФ и Украины.

Анкара и сама надеется, что рано или поздно эта встреча состоится. Эрдоган в конце апреля – перед созвоном с Зеленским и Путиным – заявил, что саммит может пройти в Стамбуле.

«Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды», – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что личная встреча президентов России и Украины близка, но решение о ее согласовании зависит от Путина.

В Кремле подчеркивали, что российский президент не против поговорить с Зеленским, но необходим прогресс в переговорном процессе и составление документа о мирном урегулировании ситуации на Украине.

В середине мая официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Зеленский благодарил Турцию за «конструктивное и взвешенное отношение и за поддержку, которую Турция оказывает Украине, и подчеркнул, что они полностью доверяют Турции».

Зеленский, по словам представителя Анкары, также подтвердил свою готовность встретиться с Путиным при посредничестве Эрдогана.

Однако впоследствии украинский президент заявил, что если и встретится с российским коллегой, то это произойдет, когда границы Украины вернутся к состоянию на 23 февраля.

По словам Чавушоглу, «единственная цель Эрдогана – это остановить войну и свести двух лидеров вместе», поэтому президент Турции продолжит переговоры с обеими сторонами.

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