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Бизнес

«Ничего не происходит, это ужасно!»: как Европа будет выходить из тупика с нефтяным эмбарго

Bloomberg: ЕС хочет вывести трубопровод «Дружба» из-под санкций

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Janos Kummer/Getty Images
29 мая послы ЕС могут обсудить пересмотренный пакет санкций против РФ. В преддверии встречи лидеров Евросоюза Bloomberg узнал о планах запретить поставки российской нефти по морю, но в то же время исключить из эмбарго импорт сырья по трубопроводу «Дружба». От поставок по нему во многом зависит Венгрия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЕС предложил запретить морскую транспортировку нефти из России и отложить ограничения на импорт по трубопроводу «Дружба». Как пишет Bloomberg, в Брюсселе планируют пойти на эти шаги, чтобы заключить соглашение по застопорившемуся пакету санкций, «направленных против РФ за ее войну в Украине», и в то же время учесть интересы Венгрии.

По данным агентства, Еврокомиссия накануне направила пересмотренное предложение правительствам стран — членов ЕС. Предполагается, что морской импорт нефти будет постепенно прекращен в течение полугода — это даст Венгрии больше времени для поиска технического решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности.

Найти решение предстоит и другим странам, не имеющим выхода к морю — в том числе Словакии и Чехии. Согласно проекту, Болгарии предоставят переходный период до июня или декабря 2024 года.

ЕК также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие государства — члены ЕС или третьи страны.

Ожидается, что послы ЕС обсудят пересмотренный пакет санкций в воскресенье, 29 мая. Некоторые государства-члены настаивают на заключении соглашения до того, как лидеры Евросоюза встретятся в Брюсселе в понедельник. Ранее несколько стран выступали против разделения морских и трубопроводных поставок нефти из-за опасений, что такая мера будет несправедливой и непропорциональной.

Нефтяное эмбарго

ЕС ранее рассматривал полный отказ от импорта российской нефти уже к началу следующего года. Венгрия, Словакия и Чехия рассчитывали на отсрочку до 2024 года.

В прошлом году Россия поставляла около 720 тыс. баррелей сырой нефти в день на европейские нефтеперерабатывающие заводы по трубопроводу, и основная часть приходится на Германию и Польшу. Власти этих стран уже заявили, что откажутся от поставок из РФ независимо от каких-либо действий ЕС.

Морские перевозки составляют 1,57 млн ​​баррелей в сутки из балтийских, черноморских и арктических портов.

Заменить российский газ

После нефти ЕС переключится на газ, передает Bloomberg. Евросоюз намерен заменить российский газ на две трети к концу этого года и полностью прекратить импорт к 2027 году.

Поскольку тупиковая ситуация с нефтяным эмбарго растянулась на дни, а затем и на недели, один посол процитировал своим коллегам пьесу Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо»: «Ничего не происходит, никто не приходит, никто не уходит, это ужасно!».

«Государства — члены ЕС не выполняют своих обещаний нанести президенту Владимиру Путину удар по самому больному месту — прибыльной энергетической отрасли. Венгрия и ряд других стран уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях. Компании настаивают на покупке российского газа через рублевые счета на фоне двусмысленных предупреждений ЕК», — говорится в публикации.

Один из участников недавней встречи министров ЕС выразил сожаление в связи с тем, что некоторые операторы открыли счета в рублях вопреки тому, что они сообщали публично.

«Если мы застрянем на нефти, а война затянется без победителя и проигравшего, мы можем увидеть сценарий, при котором единство ЕС начнет разрушаться», — сказала Натали Точчи, бывший советник главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. По ее словам, это влияет и на общественное мнение. «Чем больше затягивается война, тем больше европейские общества не желают терпеть боль санкций, и это замедляет темпы их введения», — добавила она.

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