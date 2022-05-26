Поставки зерна будут после отмены санкций. Что Путин сказал итальянскому премьеру

Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом в обмен на снятие «политически мотивированных ограничений» Запада, заявил Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги. Причинами кризиса президент РФ назвал экономическую политику западных стран и их санкции против России. Итальянский премьер в свою очередь заявил, что Путин готов к переговорам по разблокировке портов Украины. В ООН ранее сообщили, что в мире осталось запасов зерна на 10 недель, а число голодающих из-за кризиса на Украине может увеличиться до 323 млн человек.

Россия сможет нарастить экспорт зерна и удобрений, если с нее снимут санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

«Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — сказал Путин.

По данным пресс-службы Кремля, во время разговора стороны «обстоятельно» рассмотрели «положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности». Путин заявил о необоснованности обвинений в адрес России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

«Возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса», — процитировали в Кремле слова президента.

Там отметили, что «ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом».

В США ранее заявили, что не снимут санкции с России в ответ на обещания по экспорту зерна из Украины.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс указал, что санкции США не приводят к сбоям в экспорте российской сельхозпродукции, поскольку они разработаны так, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из России. Он добавил, что США не вводили санкций в отношении российского продовольствия, и пока не будет остановлена военная операция на Украине, рестрикции сняты не будут.

Позиция Италии

Премьер-министр Италии по итогам беседы заявил, что Путин выразил готовность продвигаться вперед в переговорах по разблокировке украинских портов.

«Путин сказал мне, что порты заблокированы, потому что они были заминированы украинцами. Естественно, это было сделано для того, чтобы предотвратить нападение российских кораблей на Украину. Необходимо сотрудничество, с одной стороны, для очистки портов, а с другой — для предотвращения атак во время разминирования», — сказал Драги.

По его словам, лидеры не говорили долго о гарантиях, но сделают это, «если дело пойдет дальше».

Как заявил итальянский премьер, он намерен обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, «чтобы увидеть, есть ли аналогичная готовность» у него.

По словам Драги, в украинских портах хранятся «многие миллионы центнеров зерна», которые нуждаются в отправке, «чтобы не сгнить».

Масштабы кризиса

О продовольственном кризисе в мире заговорили после начала конфликта на Украине. Москва и Киев являются одними из крупнейших в мире экспортеров зерна. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на две страны в 2021 году пришлось 30% мировых поставок пшеницы и 20% — кукурузы. Крупнейшими импортерами украинской пшеницы были страны Ближнего Востока и Африки.

Об угрозе масштабного продовольственного кризиса в марте предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в связи с российской военной операцией поставки пшеницы, кукурузы и растительного масла, а также других товаров были сорваны.

В конце февраля украинские порты, через которые проходило 4,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, оказались заблокированы. В ООН обвинили Россию в препятствовании вывозу продовольствия. Речь идет о 20 млн тонн зерна, которые не могут вывезти с Украины. Москва неоднократно заверяла, что не блокирует вывоз продукции из украинских портов, для свободного доступа требуется только разминирование акватории Украиной. Минобороны РФ регулярно открывает гуманитарные коридоры в Черном и Азовском морях.

По словам директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли, отказ разблокировать порты будет означать «объявление войны глобальной продовольственной безопасности». Он утверждал, что число голодающих из-за кризиса на Украине может увеличиться с 276 млн до 323 млн во всем мире.

16 мая The Wall Street Journal сообщала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций в отношении экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии.

По данным газеты, переговоры ведутся как минимум с Россией и Турцией. Утверждается, что Анкара пообещала содействие в управлении вывозящими зерно судами и разминировании акватории Черного моря.

На этой неделе в ООН заявили, что в мире осталось запасов зерна на 10 недель. Выступая перед Советом безопасности ООН, глава аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер рассказала, что условия на мировом продовольственном рынке хуже, чем во время предыдущего кризиса 2007-2008 годов. По ее словам, мировые запасы находятся на рекордно низких уровнях, доступ к удобрениям существенно ограничен, а засуха в регионах — производителях пшеницы такая, какой не было ни разу за последние 20 лет.

По оценке экспертов организации, нынешний продовольственный кризис вызван целым рядом причин, включая негативное влияние пандемии на экономику бедных стран и цепочки поставок, а также последствия конфликтов, стихийных бедствий и изменения климата.

Россия ответила на обвинения

В МИД России в ответ на заявление Дэвида Бизли отметили, что ООН нужно обратить внимание «на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис».

«В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами», — заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Он также не исключил, что Россия может открыть доступ к морским портам Украины, если с нее снимут санкции.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил страны Запада в том, что их действия привели к «блокаде» украинских портов. Он добавил, что страны Запада должны отменить «незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов и вывозу зерна».

Российская сторона уже неоднократно отвергала обвинения об ответственности за продовольственный кризис в мире. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов еще в марте отметил, что вооруженные силы РФ не разрушали гражданскую инфраструктуру и не уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны. По его словам, обвинения в адрес России об ответственности за продовольственный кризис являются частью информационной войны против Москвы.

О чем еще поговорили Путин и Драги

Помимо продовольственного кризиса, Путин обсудил с Драги обстановку на Украине, а также упомянул о заморозке переговоров со стороны Киева.

Президент РФ рассказал итальянскому премьеру о предпринимаемых шагах для обеспечения безопасности судоходства, «включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей».

Кроме того, Путин заверил Драги в настрое Москвы продолжать поставки газа в Италию.

«При обсуждении проблематики энергобезопасности подтвержден настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам», — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее итальянская энергетическая компания Eni уведомила, что открыла рублевый счет в Газпромбанке, который, согласно новой схеме оплаты газовых поставок в рублях, занимается конвертированием валюты.

Разговор лидеров состоялся по инициативе итальянской стороны.