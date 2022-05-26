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В Италии заявили о соблюдении режима санкций при оплате газа из России в рублях

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Оплата российского газа в рублях не нарушает санкционного режима. Об этом в интервью газете La Stampa заявил министр охраны окружающей среды Италии Роберто Чинголани.

«Оплата поставок российского газа в рублях путем конвертирования валюты в российском банке не нарушает действующий санкционный режим», — отметил Чинголани.

По его словам, для операторов из Италии и Европы операция заканчивается после оплаты газа в евро. После этого российский банк сам занимается конвертированием валюты в рубли, а это действие не попадает под санкции.

По его словам, действия Италии в этом вопросе абсолютно прозрачны. Однако при изменении правил, итальянские компании будут их соблюдать. При этом в спорных вопросах всегда можно рассчитывать на международный арбитраж.

21 мая Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что власти Германии и Италии объявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции в отношении РФ. Как сообщил источник, Рим связывался с Еврокомиссией и «получил от нее разъяснения, как законно покупать российский газ».

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