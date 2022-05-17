Нефтяное эмбарго, санкции и вывоз зерна. Как ЕС пытается помочь Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против РФ снова не смогли согласовать из-за споров по условиям эмбарго на российскую нефть. Дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС. По мнению Борреля, обсуждение займет «еще одну неделю или две». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главы МИД стран Евросоюза снова не согласовали шестой пакет санкций против России. Камнем преткновения стал вопрос о введении эмбарго на российскую нефть, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Послы продолжат обсуждать это. У нас остаются сложности по единству вокруг эмбарго на нефть», — добавил политик, подчеркнув при этом, что вопросы, которые осталось решить, носят «чисто технический и экономический характер».

Сколько еще времени понадобится для согласования всех спорных аспектов, Боррель уточнить не смог.

«Я не могу сказать, займет ли это еще одну неделю или две», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Шестой пакет предполагает введение запрета на импорт сырой нефти из РФ через полгода, а на импорт нефтепродуктов — в следующем году. При этом ЕС рассматривает возможность разрешить Венгрии, Словакии и Австрии покупать нефть у РФ даже после введения санкций, чтобы те не заблокировали общеевропейское эмбарго. Венгерский премьер Виктор Орбан называет эмбарго на закупки российской нефти «атомной бомбой для венгерской экономики».

Помимо нефтяного эмбарго, европейские лидеры также могут отключить ряд банков России от системы SWIFT. Также европейским компаниям могут запретить работать с российскими в сферах консалтинга и недвижимости.

Украина останется экспортером зерна

Пытаясь разрушить российскую экономику, Европа одновременно пытается поддержать украинскую. Как объявил Боррель, ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. «Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу», — сказал глава евродипломатии.

«Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — пояснил он. Груз могут вывозить с территории Украины как по суше, так и по морю, но «там все заминировано».

Кроме того, Брюссель также делает шаги в сторону либерализации торговли с Киевом, добавил евродипломат.

По информации директора германского отделения Всемирной продовольственной программы Мартина Фрика, только в портах Украины находится почти 4,5 млн тонн зерна. Президент США Джо Байден ранее сообщил о 20 млн тонн зерна, хранящихся на украинских складах. Вашингтон ищет способ вывезти продукцию на мировой рынок, что снизит ползущие вверх мировые цены на продовольствие.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сегодня предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. По данным газеты The Wall Street Journal, ООН обсуждает возможность транзита украинского зерна с Анкарой. Турецкая сторона, как ожидается, могла бы оказать помощь в разминировании портов и обеспечении морского траффика. Москва и Минск пока в переговорах не участвуют.

Ранее Гутерриш предупредил об опасности мирового кризиса продовольствия и призвал, несмотря на конфликт между Москвой и Киевом, «найти способ, чтобы производство продуктов питания в Украине и производство продуктов питания и удобрений в России вернулось на мировые рынки».

«Серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки», — сказал он.