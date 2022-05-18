Зачем Европа хочет вывезти миллионы тонн зерна с Украины

На Украине заблокировано около 25 млн тонн зерна. Европейцы, канадцы и американцы намереваются вывезти его. Западные политики говорят, что это позволит Киеву частично смягчить потери, понесенные в результате военной спецоперации. Однако эксперты уверены — ЕС хочет продавать украинское зерно. Это не остановит продовольственный кризис, который может начаться уже в конце этого года во всем мире. Но поможет самой Европе компенсировать затраты на будущих беженцев из голодающих стран Африки и Азии.

«Рука помощи» от ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен помочь Украине вывезти с территории страны оставшееся в хранилищах зерно. По разным оценкам, речь идет о 20-25 млн тонн кукурузы, пшеницы и других зерновых. Ранее о таких же планах говорили глава канадского МИДа Мелани Жоли и президент США Джо Байден.

По словам Борреля, ситуацию осложняет тот факт, что сейчас украинские порты заминированы. И не могут принять суда для вывоза зерна. Это подтвердил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Европейские политики заявляли о разных способах вывоза зерна. Один из них — использование румынских портов. Турция, в свою очередь, предлагала помощь в разминировании украинских морских портов.

Европейские политики заявляют, что вывоз украинского зерна позволит освободить хранилища под новый урожай. А также частично компенсировать потери Киева, понесенные в ходе военной спецоперации. Однако отраслевые эксперты считают иначе.

Накормить голодных

По мнению генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, первая причина, по которой ЕС хочет вывезти зерно с Украины — политическая. И ее эксперт отказался комментировать. Но вторая причина, по его мнению, заключается в том, что ЕС заранее хочет подготовиться к продовольственному кризису, голоду в бедных странах и будущему наплыву беженцев из Африки и Азии.

«Это все лукавая обеспокоенность всего коллективного Запада, включая США и ЕС, по поводу того, что в мире разразятся продовольственные катаклизмы. Хотя европейцев можно тоже понять — они переживают, именно в ЕС, а не в США побегут африканские и азиатские голодные беженцы», — объяснил эксперт.

С ним согласилась директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина. По ее словам, 20 млн тонн украинского зерна могут компенсировать в краткосрочной перспективе нехватку продовольствия в некоторых нуждающихся странах.

«Уровень мировой торговли составляет порядка 440 млн тонн зерна. 20 млн тонн — около 4% от объемов глобальной зерновой торговли. Но важно понимать, что 440 млн тонн — годовой показатель, а мы говорим о нуждах в ближайшие 1,5-2 месяца. В этом контексте 20 млн тонн — вполне себе немаленький объем», — оценила она.

Украинское зерно пойдет на продажу

По словам Петриченко, ни Европе, ни США украинское зерно для внутреннего потребления не нужно — страны и сами являются экспортерами зерновых, хоть и не такими крупными, как Россия. Вывезенное с Украины продовольствие, по мнению эксперта, будет продано.

«Вывоз украинского зерна в европейские страны не подразумевает его использование на территории ЕС. Вывоз будет идти вовсе не в Германию или какую-либо другую европейскую страну – не туда будут идти эти объемы. Это зерно, как и российское, продается по всему миру. Покупателями являются все азиатские, африканские и ближневосточные страны. Каким образом будет реализован механизм продажи, непонятно. Мы пока не знаем всех деталей планов ЕС по этому вопросу», — заявил Петриченко.

Тюрина уверена, что европейцы хотят с помощью экстренных поставок сельхозкультур обезопасить себя на следующий сезон. Так они займут освободившуюся нишу на мировом рынке — провал будет неизбежно, поскольку в следующем сезоне экспорт зерна с Украины по понятным причинам упадет.

«В сезоне-2021/22 суммарно на Украине собрали 86,5 млн тонн зерна. В следующем произойдет сокращение валовых сборов всех видов зерна на 45%. Прогнозируется 48 млн тонн зерна, причем больше чем на 50% сократится производство фуражного зерна — прежде всего, кукурузы. Производство пшеницы упадет на 35%», — объяснила Тюрина.

Таким образом, 20 млн тонн украинского зерна понадобятся ЕС для конкуренции с Россией в следующем сезоне за лидирующие позиции среди мировых экспортеров, предположила она.

«По экспорту пшеницы вся Европа занимает второе место в мире после России, которая сохранит за собой лидерство и в следующем сезоне. В России прогнозируется 40 млн тонн, в ЕС — 36 млн тонн. Но при этом Украина падает сразу на 10 млн тонн. После этого за выпавшее производство зерновых будут конкурировать Россия и ЕС», — резюмировала Тюрина.

ЕС нужна подушка безопасности

По словам Тюриной, Запад приобретает украинское зерно не только для дальнейшей перепродажи в третьи страны, но и для страховки от непредвиденных обстоятельств на мировом продовольственном рынке.

«Иными словами, украинское зерно нужно ЕС для поддержания своего зернового баланса, который учитывает производство, потребление и торговлю. Если внутри отдельно взятых европейских стран будет наблюдаться дефицит, эти объемы пойдут на обеспечение внутренних потребностей, если же будет профицит — они пойдут в третьи страны», — объяснила Тюрина.

Она считает, что реальные запасы зерна на Украине ниже, чем заявляют в Брюсселе и Киеве. Нынешний сезон уже заканчивается, и Украина успела продать значительную часть собранного зерна. По ее мнению, в действительности в стране осталось не более 5-7 млн тонн. Если считать с внутренними запасами, может набраться и 20 млн тонн.

«Но если будут вывозиться объемы, предназначенные для рядовых украинцев, возникнут серьезные риски для внутреннего потребления», — заключила Тюрина.

По оценке Петриченко, объем в 25 млн тонн — вполне реальные цифры. Столько зерна действительно могло скопиться в украинских хранилищах. Однако от этого объема следует сразу отнимать около 5 млн тонн традиционных переходящих запасов — они будут технологически нужны Украине для зерновой индустрии. Таким образом, вывозу могут подлежать около 20 млн тонн.

Эти цифры также сопоставимы с объемами зерна, которые Россия поставляет на внешние рынки. В 2022 году, по прогнозу Петриченко, Россия экспортирует приблизительно 40 млн тонн всех видов зерновых. Поэтому одномоментное появление еще 20 млн тонн может существенно повлиять на мировой рынок.

«Украинские 20 млн тонн зерна смогут смягчить текущую напряженность на мировом продовольственном рынке. Но оно будет торговаться только в следующем сезоне. Другого решения вывоза все равно не придумать. Через порты Польши и Румынии большой поток зерна продать невозможно», — добавил Петриченко.

Он также указал, что украинские порты заминированы украинскими же военными. И снять их блокаду технически можно достаточно быстро – в течение пары недель. Но для этого нужно политическое решение Киева.