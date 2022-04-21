В «освобожденных» районах Харьковской области может пройти референдум о политическом будущем региона, указал глава временной гражданской администрации Виталий Ганчев. По его словам, решение будет принято, когда «вся территория будет денацифицирована». Он добавил, что люди «хотят жить в какой-то другой для себя Украине». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После стабилизации ситуации на «освобожденных территориях» Харьковской области Украины может пройти референдум. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил руководитель временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение.

Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — приводит его слова РИА «Новости».

Он также утверждает, что у населения прижился термин «новая Украина».

«Это, скорее, не политический термин. Сейчас среди людей ходит понятие «та Украина», которая была еще до операции, то есть нацифицированная, то есть те националисты, которые провозглашали свою идею на всей территории Украины, захватили власть при помощи переворота, при помощи западных покровителей.

Население, это даже не мои слова — это говорят те люди, которые живут — они хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет», — пояснил Ганчев.

«Новая Украина»

Напомним, ранее жители Розовского района Запорожской области Украины проголосовали за присоединение к Донецкой народной республике. Они организовали проведение народного схода, на котором «присутствовали уполномоченные для принятия решений люди».

Розовка перешла под контроль военных ДНР в начале марта.

В середине марта появилась информация о том, что в Херсонской области Украины может быть создана самопровозглашенная республика. В начале апреля над зданием администрации Херсона подняли российский флаг.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что после завершения спецоперации на территории республики может пройти референдум о присоединении к РФ. «Как только мы одержим победу, вернемся к мирной жизни, граждане будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу, с кем и как жить», — утверждает он.

На протяжении последних семи лет социологические службы в РФ регулярно задавали людям вопрос, какой они видят судьбу республик Донбасса. «Часть — чуть больше четверти — говорили, что нужно, чтобы эти республики были независимыми; четверть говорила, что они должны быть включены в состав России. Еще примерно столько же говорили, что они должны оставаться в составе Украины. Остальные затруднялись ответить. То есть нет общего мнения.

Но когда мы спрашивали: а если эти республики попросят о включении в состав России, нужно ли их присоединять, порядка 70% говорили, что да — надо. Надо помогать, надо принимать. Поэтому я думаю, что сейчас, когда решение принято, причем обставлено, как и в 2014 году, как угроза русскоязычному братскому населению, даже не братскому, а тому же самому народу, то большинство — да, скорее поддержит это решение», — полагает социолог Денис Волков.

Признание независимости ДНР и ЛНР

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

23 февраля ВЦИОМ представил данные первого опроса об отношении россиян к решению президента, и 73% респондентов высказались в его поддержку. Против него выступили 16%, а каждый десятый россиянин затруднился ответить (11%).

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Главной ее целью в Минобороны РФ назвали освобождение Донбасса.

В ответ на действия Москвы США, Канада, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели уже несколько пакетов санкций против российских физических и юридических лиц. Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные привела глава британского МИДа Лиз Трасс.