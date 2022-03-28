«ЛНР — суверенное государство». Позиция Кремля по референдуму о вхождении республики в РФ

Вопрос о проведении референдума в ЛНР следует адресовать главе республики Леониду Пасечнику — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил позицию Москвы на этот счет. Он напомнил, что речь идет о государстве, независимость и суверенитет которого Россия признала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вопросы о возможном референдуме в Луганской народной республике о вступлении в состав Российской Федерации надо задавать главе ЛНР — это суверенное государство, независимость которого Россия признала. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Это я не знаю. Вопросы нужно все-таки к Пасечнику адресовать. Все-таки речь о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация.

Поэтому это суверенное государство и нужно обращаться за разъяснениями туда», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, какова позиция Москвы на этот счет и когда может пройти референдум.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вхождении в состав Российской Федерации.

Частное мнение...

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что «сейчас неподходящий момент для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России».

«И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», — указал депутат.

Пасечник позднее пояснил, что заявление о возможном референдуме было его личным мнением, и «в настоящее время никакой подготовки к этому нет».

«Я сделал такое заявление. Хочу внести пояснения: это мое личное, частное мнение. Каких-либо действий, направленных на проведение референдума в республике в ближайшее время, нами не осуществляется», — утверждает он.

По его словам, сейчас главная задача действующих властей ЛНР — завершение военных действий. «В дальнейшем, получив свободу, жители нашей республики будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу — с кем и как жить, хотя свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе Русской весны», — подчеркнул Пасечник.

Напомним, референдум о независимости Донецкой и Луганской народных республик состоялся в 2014 году. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией.

...и общественное мнение

На протяжении последних семи лет социологические службы в РФ регулярно задавали людям вопрос, какой они видят судьбу республик Донбасса. «Часть — чуть больше четверти — говорили, что нужно, чтобы эти республики были независимыми; четверть говорила, что они должны быть включены в состав России. Еще примерно столько же говорили, что они должны оставаться в составе Украины. Остальные затруднялись ответить. То есть нет общего мнения.

Но когда мы спрашивали: а если эти республики попросят о включении в состав России, нужно ли их присоединять, порядка 70% говорили, что да — надо. Надо помогать, надо принимать.

Поэтому я думаю, что сейчас, когда решение принято, причем обставлено, как и в 2014 году, как угроза русскоязычному братскому населению, даже не братскому, а тому же самому народу, то большинство — да, скорее поддержит это решение», — полагает социолог Денис Волков.

Признание независимости ДНР и ЛНР

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе и эвакуации населения в российские регионы. Власти ДНР и ЛНР также объявили всеобщую мобилизацию военнообязанных, а затем попросили РФ признать независимость их республик.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, требуется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».