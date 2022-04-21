«Устранение угроз России, исходивших из-за освоения Украины странами НАТО»

21 апреля директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что спецоперация «идет в соответствии с намеченным планом» и завершится, когда будут устранены угрозы РФ из-за освоения Украины странами НАТО. Он также выразил уверенность в том, что «все ее цели будут достигнуты». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Специальная военная операция РФ на Украине завершится, когда угрозы НАТО будут устранены. Об этом заявил в четверг, 21 апреля, директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи.

В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — пояснил он.

Полищук утверждает, что «спецоперация идет в соответствии с намеченным планом». «Все ее цели будут достигнуты», — приводит его слова ТАСС.

Угрозы НАТО

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он утверждал, что ее целью является «демилитаризация и денацификация» страны, при этом в планы Москвы «не входит оккупация территорий». Ранее российский лидер неоднократно говорил, что видит угрозу в приближении НАТО к границам РФ.

В свою очередь, политологи напоминают: 18 лет назад, 29 марта 2004 года к Североатлантическому альянсу присоединились сразу три бывшие советские республики — Латвия, Литва и Эстония. «Находятся ли сегодня на территории этих стран угрозы, исходящие от НАТО? Следует отметить, что на фоне спецоперации на Украине активно обсуждается вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в альянс», — сказал «Газете.Ru» политолог Григорий Александров.

Отказ Украины от вступления в НАТО и объявление ею статуса нейтральной страны видят среди результатов спецоперации 39% россиян, опрошенных ВЦИОМ. Еще 45% респондентов указали на «суд над украинскими нацистами за совершенные преступления».

«Треть опрошенных считают, что результатом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР со стороны Украины (34%). По 32% граждан России назвали итогом спецоперации закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине», — говорится в релизе.

Большинство россиян считают, что на Украине есть «организации, которые исповедуют идеологию нацизма» (88%). Как полагают 76% респондентов, «украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан», 14% придерживаются противоположной позиции.

«С тем, что власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, согласились 70% россиян. С тем, что скорее не поддерживают, — 8%. Еще 14% считают, что украинское руководство их не замечает», — отмечается в тексте.

Добавим, что 75% респондентов отметили спецоперацию на Украине среди запомнившихся им событий марта. Кроме того, опрошенные упомянули события, связанные с ростом цен, дефицитом продуктов и повышением ставки по ипотеке (13%), а также с санкциями против России (8%).

Как расширяется НАТО

НАТО — оборонительный военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Вступление новых членов в альянс регулируется статьей 10 Североатлантического договора, в которой провозглашается, что каждое европейское государство, которое способно развивать принципы договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, может быть приглашено к присоединению к НАТО.

Страны, желающие присоединиться, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. Первое, второе и третье расширения произошли еще до распада Советского Союза. В 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году — ФРГ и в 1982 году — Испания.

В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО ряда бывших республик СССР и государств – членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.

В апреле 2008 года состоялся саммит НАТО в Бухаресте, в ходе которого рассматривались перспективы вступления Украины и Грузии в альянс, с того момента Киев и Тбилиси продолжают дискуссии с Брюсселем о введении Плана действий по членству в НАТО.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года Швеция и Финляндия могут подать заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Впрочем, в Кремле заявляли, что это не станет «экзистенциальной угрозой для России».