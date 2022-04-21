Военная операция на Украине. День 57-й

8:33

❗️Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble (стиральные порошки Ariel, Tide, Lenor, средство для мытья посуды Fairy, подгузники Pampers, прокладки и тампоны Always, бритвенные станки и пены Gillette, шампуни Head & Shoulders, Pantene, зубные пасты Blend-a-med) допустил уход с российского рынка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей компании.

Решение может быть принято в связи с введением санкций против России, а также финансовыми ограничениями и проблемами с поставками.