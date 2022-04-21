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Политика

Военная операция на Украине. День 57-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 57-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
В МИД РФ рассказали, когда завершится спецоперация на Украине. «Большая семерка» пообещала усилить давление на Россию. Литва передала Киеву партию тяжелых минометов. В ЛНР заявили, что ведется зачистка Рубежного. Продолжаются бои за «Азовсталь». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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10:20

10:03

⚡️Мариуполь взят под контроль и освобожден — Шойгу в разговоре с Путиным

Более 2 тысяч боевиков сейчас блокированы в «Азовстали», 1478 уже сдались, добавил министр обороны РФ.

10:00

❗️«Газпром» продолжает в штатном режиме осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

9:49

Специальная военная операция РФ на Украине завершится, когда угрозы НАТО будут устранены. Об этом заявил в четверг, 21 апреля, директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

9:34

Войска Народной милиции ЛНР вышли на границу Харьковской области и «освободили дорогу на Харьков», заявил глава МВД республики Игорь Корнет.

9:21

Госсекретарь при МИД Франции считает, что эмбарго на импорт нефти из РФ необходимо ввести в ближайшие недели.

9:09

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео оказания медпомощи пленным украинским солдатам российскими военврачами.

8:56

Число прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и Украины беженцев превысило 915 тыс. человек — источник ТАСС.

8:36

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО «Смерч».

8:33

❗️Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble (стиральные порошки Ariel, Tide, Lenor, средство для мытья посуды Fairy, подгузники Pampers, прокладки и тампоны Always, бритвенные станки и пены Gillette, шампуни Head & Shoulders, Pantene, зубные пасты Blend-a-med) допустил уход с российского рынка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей компании.

Решение может быть принято в связи с введением санкций против России, а также финансовыми ограничениями и проблемами с поставками.

8:31

Представительство ДНР в СЦКК: на территории больницы №4 в Мариуполе обнаружено 26 погибших гражданских, ставших жертвами обстрелов со стороны «Азова».

8:17

Город Рубежное практически зачищен, ведется операция по «дозачистке» окраин, заявил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник.

8:14

❗️Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что комбинат «Азовсталь» будет взят российской армией уже в четверг, 21 апреля.

По словам главы Чечни, объект будет взят под полный контроль «сегодня до обеда, или после обеда».

19 апреля Кадыров говорил, что «бандеровцев в Мариуполе добьют уже сегодня и полностью заберут «Азовсталь».

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8:13

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной спецоперации РФ на Украине.

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