«Мы верим, что мощной войны против Украины не будет». Главное из нового заявления Зеленского

Киев не будет рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск из подконтрольных регионов Донбасса. Как проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, он получил запрос от МИД о разрыве дипломатических отношений с Россией. По его словам, в случае «мощной войны» против Украины он введет в стране военное положение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил запрос от МИД страны о разрыве дипломатических отношений с Россией. Выступление Зеленскогона совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом во вторник, 22 февраля, приводит телеканал «Украина-24».

«Я получил запрос от МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией. Я рассмотрю его», — сообщил он.

Зеленский добавил, что решение Москвы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик создает юридические основания для «дальнейшей вооруженной агрессии России против Украины, при этом нарушая все возможные международные обязательства, резолюцию СБ ООН относительно Украины от 18 февраля 2015 года».

По его мнению, санкции Запада против РФ должны включать полную остановку газопровода «Северный поток — 2». «Именно сегодня на Украине решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина.

Мы согласились сегодня с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины», — подчеркнул Зеленский.

Он также указал, что Киев не будет рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе войск из подконтрольных властям Украины регионов Донбасса. «Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — цитирует его ТАСС.

Украина ожидает от западных государств поддержки, добавил Зеленский. «Все они сегодня, я считаю, должны показать очень быстрый ответ, быструю поддержку, быструю помощь», — сказал он, напомнив, что провел несколько переговоров, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой, американским лидером Джо Байденом.

Военное положение

Кроме того, Зеленский заявил, что введет военное положение в случае «мощной войны» против Украины.

«Мы верим, что мощной войны против Украины не будет. И не будет широкой эскалации. Но если будут, то мы введем военное положение», — пояснил он.

В то же время президент Украины заявил, что готов и к переговорам с Москвой. «Украина понимает все риски и призывает Россию к переговорам», — сказал он, добавив, что в случае войны в опасности также окажутся европейские страны.

Тем временем в Верховной раде уже обсуждают введение военного положения на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей — об этом рассказала замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Она, впрочем, не привела никакой конкретной информации. «Пока без комментариев, обрабатывается вопрос введения военного положения. Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность», — сказала украинский парламентарий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постпред Украины Сергей Кислица прокомментировал вопрос о возможном разрыве дипотношений Киева с Москвой:

«Зачем, чтобы добавить эмоций и драматизма? Мы не в театре.

Мое правительство примет решение по этому вопросу», — сообщил он.

Как отреагировали в Москве

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрыв отношений с Киевом «нежелательным сценарием».

«Разрыв отношений — нежелательный сценарий, который сделает все сложнее не только для государств, но и для народов двух стран», — заявил представитель Кремля.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сказал, что «Москва не имеет желания разрывать дипломатические отношения с Киевом».

«Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — отметил он. По его словам, Россия выступает за мирное решение конфликта на Украине и надеется на него.

Признание независимости ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их главами он подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые 22 февраля были ратифицированы парламентами республик Донбасса и Российской Федерации.

В тексте одного из указов сказано, что Минобороны РФ должно обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «осуществление вооруженными силами России на территории ДНР функций по поддержанию мира». Аналогичным образом сформулировано и поручение в указе о признании независимости ЛНР.

В ответ на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «Украина останется в своих прежних границах и никому ничего не отдаст». Он также обвинил Россию в нарушении Минских соглашений.