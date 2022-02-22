«Нашу правоту подтвердит история». Медведев — о признании независимости ДНР и ЛНР

Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей в Южной Осетии и Абхазии. Напомнив о признании независимости этих республик в 2008 году, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что аналогичное решение в отношении ДНР и ЛНР было «сложным, но единственно возможным». Он заявил, что мириться с варварством на Донбассе «Россия не могла и не стала». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты и НАТО плохо усвоили урок, который РФ преподала им, признав в 2008 году независимость Южной Осетии и Абхазии. С таким утверждением выступил во вторник, 22 февраля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя принятые решения по республикам Донбасса.

«В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей.

И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — цитирует его РИА «Новости».

По оценкам замглавы Совбеза, Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, «полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом». «Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб», — констатировал Медведев.

«Мириться с этим варварством Россия не могла и не стала. С агрессором бесполезно говорить только на языке дипломатии, его нужно призывать к ответственности с позиции силы», — полагает он.

Зампред СБ также отметил, что Москве известны и дальнейшие перспективы. «Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон, безумные вопли и потоки дезинформации. Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более, что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам.

Это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история», - считает Медведев.

Он добавил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР было сложным, но единственно возможным. «На одной чаше весов — интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой — безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тыс. граждан России.

Граждан, живущих в другом государстве, готовом по отношению к ним на любые преступления. Мы не имели права их бросить», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 26 августа 2008 года занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Он заявил, что власти Грузии «избрали геноцид для решения своих политических задач», перечеркнув тем самым возможность мирного существования осетин, абхазов и грузин в одном государстве. При этом грузинское руководство готовилось к войне при «политической и материальной поддержке внешних покровителей».

Медведев напомнил, что в сложившейся ситуации президенты Южной Осетии и Абхазии, «основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов», обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета. Добавим, что независимость этих стран впоследствии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Вануату и Тувалу сначала также объявили о признании Южной Осетии и Абхазии, но позднее отказались от этого шага.

Признание независимости ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В тексте одного из указов президента сказано, что Минобороны должно обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «осуществление вооруженными силами России на территории ДНР функций по поддержанию мира». Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе и эвакуации населения в российские регионы. Власти ДНР и ЛНР также объявили всеобщую мобилизацию военнообязанных, а позднее попросили Россию признать независимость их республик.