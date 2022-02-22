«Мы никого не боимся и ничего не отдадим»: Зеленский ответил на признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Украина останется в своих прежних границах и никому ничего не отдаст. Он также обвинил Россию в нарушении Минских соглашений, но с этим не согласны российские официальные лица.

Минские договоренности

«За мной – Украина. В ее международно-признанных границах, и они останутся таковыми на любые заявления и действия РФ. Равно как и мы – остаемся спокойными и уверенными в себе», — сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram-канале его офиса.

По его словам, причин для «бессонной ночи» у граждан Украины нет. Накануне вечером состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию», — подчеркнул украинский президент.

По его мнению, признание «независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии». Зеленский убежден, что «это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы».

Однако сенатор Андрей Климов сказал РИА «Новости», что признанием ЛНР и ДНР Россия не могла нарушить Минские соглашения.

«России не является стороной минских соглашений. Эти соглашения состоят из двух документов: заявления глав России, Германии, Франции и Украины, и комплекса мер, которые были тогда подписаны. Эти соглашения между тремя сторонами: центральной властью Киева и то, что называется в соглашениях отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Вот между ними соглашение. Они — стороны соглашения, мы были одним из гарантов этих соглашений. Соглашение не исполнено украинской стороной в 2015 году. С тех пор эти соглашения фактически не работают. Вся ответственность — на Киеве и тех, кто там правит», — пояснил он.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнула, что «Россия на протяжении многих лет делала все, чтобы Минские договорённости выполнялись, но они перестали быть актуальными для киевского режима».

«Ничего никому не должны»

Во время своего выступления Зеленский также предположил, что последние восемь лет Россия поддерживала войну, не хочет мира и намерена «легализовать» свои войска, находящиеся в «оккупированных районах Донбасса с 2014 года».

Украинский президент добавил, что уже успел обсудить ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Мишелем. Также он планирует поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Что будет происходить дальше? Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ», — добавил Зеленский.

Украинский президент также настаивает на полноценной работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «для предотвращения провокации и последующей эскалации». Зеленский сообщил в своем обращении, что уже инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки.

«От наших партнеров мы ожидаем четких шагов поддержки и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию словами», — заметил украинский лидер.

Зеленский также напомнил, что Украина остается сторонником дипломатического урегулирования ситуации и не поддается на провокации.

«Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, созданную систему территориальной обороны. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора», — считает Зеленский.

Он также убежден, что правда на его стороне. При этом «нет причин для хаотических действий», добавил он.

«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся, мы ничего и никому не должны и мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены», — заключил президент Украины.