«Спасибо, Россия!»: депутаты единогласно поддержали признание независимости ДНР и ЛНР

Госдума на пленарном заседании 22 февраля ратифицировала соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Договоры вступят в силу с момента их публикации, то есть уже сегодня — после голосования в Совете Федерации. Документы уже ратифицированы парламентами ЛНР и ДНР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник, 22 февраля, депутаты Государственной думы ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР, указ о признании независимости которых накануне подписал президент России Владимиром Путиным. После выступлений представителей всех пяти фракций, поддержавших решение Путина, парламентарии перешли к рассмотрению соответствующего законопроекта сразу в трех чтениях.

За принятие соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками проголосовали все 400 депутатов, присутствовавших в зале заседаний.

Перед заседанием лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что решение о признании независимости республик Донбасса — первый шаг в сторону мира на этих территориях. «Я призываю, максимально поддерживая это решение по признанию республик, консолидироваться внутри общества», — сказал он.

Оба договора вступают в силу с момента опубликования. «То есть сегодня», — пояснил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, рассказав о подготовленных поправках к соответствующим законопроектам.

Позднее во вторник этот же вопрос рассмотрит и Совет Федерации. Профильные комитеты СФ единогласно рекомендовали одобрить законы о ратификации соглашений России с ДНР и ЛНР.

Договоры с республиками Донбасса заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды, отмечается на сайте Совфеда. Как говорится в финансово-экономическом обосновании, ратификация соглашений не потребует дополнительных бюджетных трат.

Документы предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.

Предусматривается, что граждане ДНР и ЛНР смогут иметь российское гражданство на установленных законом условиях. Документы предполагают в том числе защиту этнической, языковой и иной самобытности нацменьшинств.

Платежным средством на территории республик является российский рубль.

Кроме того, охрана государственных границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместными усилиями сторон. В случае опасения за свою безопасность стороны будут проводить консультации.

Россия признает ДНР и ЛНР в тех границах, где распространяется действие властей республик, уточнил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Ранее парламенты обеих республик Донбасса единогласно ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Депутаты аплодировали стоя, с возгласами «Спасибо, Россия!».

При этом на Украине депутаты Верховной рады обсуждают введение военного положения на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, сообщила замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, однако она не привела никакой конкретной информации.

«Пока без комментариев, обрабатывается вопрос введения военного положения. Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность», — приводит ее слова ТАСС.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от украинского МИД о разрыве дипотношений с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — он подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

22 февраля МИД РФ опубликовал заявление, в котором российские дипломаты призвали другие страны последовать примеру России и признать Донецкую и Луганскую народные республики. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что жители ДНР и ЛНР столкнулись с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями. «Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс — это территория, а не люди, на ней проживающие», — отмечается в тексте.