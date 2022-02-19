Канцлер ФРГ и МИД России поспорили о словах Путина о геноциде в Донбассе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нелепыми утверждения о том, что в Донбассе происходит геноцид. В МИД России ответили, что «не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида», учитывая «исторический опыт» ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию о понятии «геноцид».

15 февраля Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем заявил, что считает геноцидом происходящее на юго-востоке Украины.

«Позволю себе только добавить, что то, что происходит в Донбассе, это и есть геноцид», — заявлял президент РФ. Путин уже неоднократно называл так ситуацию в Донбассе. В декабре 2021 года он также утверждал, что русофобия — и есть первый шаг к геноциду.

«[Путин] переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо, скажем это прямо. Но это его история. Нам всегда помогало, когда мы слушали то, что говорят другие», — отметил Шольц. Во время выступления он использовал английское слово ridiculous, которое можно перевести как «нелепый» или «смехотворный».

По словам канцлера, не стоит воспринимать слова российского президента буквально, так как это будет «не очень оптимистично для будущего».

«Я отказываюсь делать это. Я воспринимаю это как историческую дискуссию, я отвечаю, как делал это в первой беседе здесь: мы не можем менять границы, мы должны принимать целостность и суверенитет страны», — подчеркнул Шольц.

Он также отметил, что Североатлантический альянс не представляет ни для кого угрозы, хотя Путин с этим не согласен.

«Я не думаю, что мы попросили Путина делать то, что он делает. Для ясности: НАТО не агрессивно, нет причины бояться, Евросоюз не агрессивен, нет причины бояться. Он придерживается другой точки зрения», — сказал канцлер.

Политик указал, что российский президент всегда вспоминает ситуацию в бывшей Югославии, заявляя, что НАТО проявила агрессию и причинила урон людям, которые ничего не сделали.

«Я отвечаю ему, что мы пытались предотвратить геноцид. И что он должен понимать, что люди в Западных Балканах хотят стать членами ЕС, поэтому они в конечном итоге на это так не смотрят», — сказал Шольц.

«Неприемлемые заявления»

Министерство иностранных дел РФ осудило слова канцлера ФРГ.

«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — указали в МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала происходящее в Донбассе геноцидом со стороны Киева.

«Западные партнеры позволяют себе усомниться, как Псаки, к сожалению, так и многие другие, даже главы государств, в том, что ситуация там не является той, о которой мы говорим: что там нет массовых захоронений, что это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид. Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный», — цитирует дипломата агентство «РИА Новости».

«Разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население, когда люди не знают, что такое мирная жизнь вообще, когда для них звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным?» — отметила Захарова.

Позднее она написала в своем Telegram-канале, что в ближайшее время МИД РФ направит Шольцу для ознакомления материалы о массовых захоронениях в Донбассе.

«Публиковать эти материалы мы не можем — любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент». Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон. Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все», — заявила Захарова.

Позиция Евросоюза

Спикер Еврокомиссии Петер Стано в интервью «Газете.Ru» заявил, что в Донбассе не происходило ничего, похожего на геноцид.

«Это часть пропаганды, это абсолютно неуместный язык», — заявил спикер ЕК, комментируя слова президента России о геноциде русскоязычного населения в Донбассе.

«Геноцид — это то, что происходило при коммунистах с народом Советского Союза: ГУЛАГ, политические преследования, тысячи и тысячи погибших. И, как показывает история с «Мемориалом» (организация включена Минюстом в список иноагентов), нынешние российские власти до сих пор не хотят, чтобы эта страница вашей истории была изучена. Геноцид — это то, что турки делали с армянами в начале XX века. Это то, что Башар Асад делает в Сирии, где убито полмиллиона человек. Ничего подобного в Донбассе не происходило», — подчеркнул Стано.

По словам европейского дипломата, украинское правительство не проводило политику уничтожения людей в Донбассе на основании того, что они говорят на русском языке.