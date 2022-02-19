Всеобщая мобилизация на фоне обстрелов. Что происходит в Донбассе. LIVE

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Прибытия около 25 тыс. мирных жителей, эвакуированных из ЛНР, ожидают на границе Ростовской области к полудню в субботу, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«С территории ЛНР уходит намного больше. Руководство МЧС ЛНР заявляет 25 тыс. Но в этом количестве и те, кто сегодня будут выезжать. В районе 11:00 - 12:00 примерно 25 тыс. человек будет на границе», — сказал он.