Всеобщая мобилизация на фоне обстрелов. Что происходит в Донбассе. LIVE

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ДНР было предотвращено за последние дни несколько терактов украинских спецслужб.
«Идут масштабные обстрелы Украиной территорий Донецкой и Луганской народных республик. По нам бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией, стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем», — рассказал он в видеообращении.
Прибытия около 25 тыс. мирных жителей, эвакуированных из ЛНР, ожидают на границе Ростовской области к полудню в субботу, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«С территории ЛНР уходит намного больше. Руководство МЧС ЛНР заявляет 25 тыс. Но в этом количестве и те, кто сегодня будут выезжать. В районе 11:00 - 12:00 примерно 25 тыс. человек будет на границе», — сказал он.
«Уступки не остановят Россию от вторжения. Мы должны показать силу, поддержав Украину. Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию», — заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Шесть ж/д составов по 10 вагонов сформировано для эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область, передает источник ТАСС в экстренных службах.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.
«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации», — сказал он в субботу в своем видеообращении.
Утверждения властей США об ответственности России за эскалацию в ситуации вокруг Украины нельзя воспринять иначе, кроме как попытку оказать давление на Москву и обесценить ее предложения в сфере безопасности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В ДНР заявили, что ВСУ за ночь выпустили около 50 мин разного калибра по Докучаевску. Обстрел велся после 04:20, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ЛНР сообщили, что украинские силовики нарушили режим тишины 31 раз за сутки. Утверждается, что они использовали минометы калибра 82 мм и 120 мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и ручные РПГ-7, автоматические станковые гранатометы АГС-17, крупнокалиберный пулемет и артиллерийское орудие калибра 122 мм.
ВСУ выпустили в субботу 27 мин калибром 120 мм по району села Стыла и 7 мин такого же калибра по поселку шахта Гагарина в ДНР.
В ЛНР готовят поезд для эвакуации жителей в Россию. Его общая вместимость составит около 500 мест.
«н. п. Новотошковское - Донецкий: миномет 120 мм (15 мин); н. п. Трехизбенка - Славяносербск: миномет 120 мм (9 мин)», — сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режим прекращения огня.
Тяжелобольных пациентов из медучреждений ДНР эвакуировали автомобилями скорой помощи в Россию, сообщил источник ТАСС. Для эвакуации жителей республики привлечены автобусы коммунальных служб, а также частных перевозчиков. Многие выезжают личным транспортом.
«Сил и средств для вывоза жителей достаточно», — подчеркнул он.
«05:20 - н. п. Бахчевик - н. п. Красный Октябрь: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм; 05:30 - н. п. Старогнатовка - н. п. Староласпа: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм; 05:30 - н. п. Николаевка - н. п. Докучаевск: выпущено 18 мин калибром 120 мм; 06:05 - н. п. Лебединское - н. п. Безыменное: выпущено 12 мин калибром 120 мм; 06:15 - н. п. Водяное - н. п. Веселое: выпущено 8 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.
ВСУ выпустили 27 снарядов и 38 мин по районам пяти населенных пунктов ДНР. Об этом сообщило в субботу в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Президент США Джо Байден: «У нас есть причины считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни».
В ЛНР сообщили об обстреле из минометов трех населенных пунктов республики — пострадали Первомайск, Металлист и Славяносербск.
По состоянию на 06:30 19 февраля из ДНР эвакуированы 6 603 человека, из них 2 436 детей - МЧС республики.