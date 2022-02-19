Всеобщая мобилизация на фоне обстрелов. Что происходит в Донбассе. LIVE

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Минувшей ночью были обстреляны восемь населенных пунктов на Донбассе. В ДНР объявлена всеобщая мобилизация. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о последних событиях в регионе.
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9:48

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ДНР было предотвращено за последние дни несколько терактов украинских спецслужб.

«Идут масштабные обстрелы Украиной территорий Донецкой и Луганской народных республик. По нам бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией, стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем», — рассказал он в видеообращении.

9:46

Прибытия около 25 тыс. мирных жителей, эвакуированных из ЛНР, ожидают на границе Ростовской области к полудню в субботу, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«С территории ЛНР уходит намного больше. Руководство МЧС ЛНР заявляет 25 тыс. Но в этом количестве и те, кто сегодня будут выезжать. В районе 11:00 - 12:00 примерно 25 тыс. человек будет на границе», — сказал он.

9:40

«Уступки не остановят Россию от вторжения. Мы должны показать силу, поддержав Украину. Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию», — заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

9:39

Британия согласовала с G7 и ЕС санкции против России в случае вторжения на Украину.

9:24

Шесть ж/д составов по 10 вагонов сформировано для эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область, передает источник ТАСС в экстренных службах.

9:10

Психологов МЧС России привлекают для работы с эвакуированными из ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

9:08

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации», — сказал он в субботу в своем видеообращении.

9:05

Утверждения властей США об ответственности России за эскалацию в ситуации вокруг Украины нельзя воспринять иначе, кроме как попытку оказать давление на Москву и обесценить ее предложения в сфере безопасности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

9:04

В ДНР заявили, что ВСУ за ночь выпустили около 50 мин разного калибра по Докучаевску. Обстрел велся после 04:20, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

9:03

В ЛНР сообщили, что украинские силовики нарушили режим тишины 31 раз за сутки. Утверждается, что они использовали минометы калибра 82 мм и 120 мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и ручные РПГ-7, автоматические станковые гранатометы АГС-17, крупнокалиберный пулемет и артиллерийское орудие калибра 122 мм.

9:01

ВСУ выпустили в субботу 27 мин калибром 120 мм по району села Стыла и 7 мин такого же калибра по поселку шахта Гагарина в ДНР.

9:00

В ЛНР готовят поезд для эвакуации жителей в Россию. Его общая вместимость составит около 500 мест.

8:59

ДНР попросила сделать круглосуточной работу пешеходного пункта пропуска Ульновское-Шрамко.

8:56

В ДНР сообщили, что украинская армия обстреляла республику с пяти направлений.

8:54

«н. п. Новотошковское - Донецкий: миномет 120 мм (15 мин); н. п. Трехизбенка - Славяносербск: миномет 120 мм (9 мин)», — сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режим прекращения огня.

8:53

В ЛНР сообщили об обстреле из тяжелых минометов районов Донецкого и Славяносербска.

8:45

Тяжелобольных пациентов из медучреждений ДНР эвакуировали автомобилями скорой помощи в Россию, сообщил источник ТАСС. Для эвакуации жителей республики привлечены автобусы коммунальных служб, а также частных перевозчиков. Многие выезжают личным транспортом.

«Сил и средств для вывоза жителей достаточно», — подчеркнул он.

8:41

«05:20 - н. п. Бахчевик - н. п. Красный Октябрь: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм; 05:30 - н. п. Старогнатовка - н. п. Староласпа: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм; 05:30 - н. п. Николаевка - н. п. Докучаевск: выпущено 18 мин калибром 120 мм; 06:05 - н. п. Лебединское - н. п. Безыменное: выпущено 12 мин калибром 120 мм; 06:15 - н. п. Водяное - н. п. Веселое: выпущено 8 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

8:40

ВСУ выпустили 27 снарядов и 38 мин по районам пяти населенных пунктов ДНР. Об этом сообщило в субботу в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:30

Президент США Джо Байден: «У нас есть причины считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни».

8:25

В ЛНР сообщили об обстреле из минометов трех населенных пунктов республики — пострадали Первомайск, Металлист и Славяносербск.

8:22

По состоянию на 06:30 19 февраля из ДНР эвакуированы 6 603 человека, из них 2 436 детей - МЧС республики.

08:20

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о последних событиях в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, где накануне объявили экстренную эвакуацию населения.

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