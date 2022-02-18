Жителей ДНР и ЛНР начали срочную эвакуировать в Россию. Мужчин призвали защищать республики

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили об эвакуации жителей на территорию России. Глава ДНР Денис Пушилин указал, что их разместят в Ростовской области «по договоренности с руководством» России и региона. Пушилин утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский скоро отдаст приказ военным перейти в наступление.

Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Россию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — говорится в экстренном обращении главы ДНР к жителям республики, опубликованном на его сайте.

По словам Пушилина, власти ДНР и ЛНР в последние месяцы ежедневно фиксируют наращивание Украиной количества военных и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и реактивных комплектов NLAW по всей линии соприкосновения.

«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — заявил Пушилин. Он подчеркнул, что «вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса».

Пушилин выразил уверенность, что вооруженные силы ДНР способны защитить гражданское население и инфраструктуру, но, если украинская сторона начнет обстреливать населенные пункты ДНР, жизнь и здоровье граждан могут оказаться под угрозой.

«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — подчеркнул глава ДНР.

Пушилин заявил о договоренности с руководством РФ разместить граждан республики в Ростовской области.

Он поручил руководителям предприятий и учреждений организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации населения.

Первые автобусы с гражданами ДНР выезжают 18 февраля в 20:00 (мск), написал глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

Эвакуировать сотни тысяч человек

Власти ДНР рассчитывают эвакуировать в Ростовскую область несколько сотен тысяч человек. «Женщины, дети, пенсионеры со всей территории республики, со всех районов», — рассказал «Интерфаксу» источник в парламенте ДНР.

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что пункты временного размещения в Ростовской области готовы принять беженцев из ДНР на все необходимое время.

«Сроки окончания не определены. Сколько потребуется, столько люди и будут находиться в пунктах размещения. Пока безопасно не станет», — отметил он.

В беседе с «Газетой.Ru» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков указал, что происходит резкая активизация обстрелов прифронтовой зоны.

«Я знаю, что эвакуация началась в Докучаевске, потому что этот населенный пункт с трех сторон окружен украинскими войсками и находится на вероятном направлении одного из ударов украинских вооруженных сил», — сказал он. Вряд ли речь идет об эвакуации тех районов, которые не находятся под огнем украинской артиллерии, выразил мнение Стрелков.

По его словам, в распоряжении МЧС республики для масштабной эвакуации нет никаких средств транспорта. «Фактически людям предлагается эвакуироваться полностью самостоятельно», — указал Стрелков.

Он отметил, что в Донецке предпринимаются какие-то действия в этом направлении, но «для массовой эвакуации призыва Пушилина мало».

Жители ЛНР тоже эвакуируются

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — цитирует его Луганский информационный центр.

Пасечник поручил главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктами пропуска.

Он отдельно обратился «ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие» с просьбой «встать на защиту своей земли».

Позиция российских властей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что Ростовская область располагает достаточным опытом, чтобы принять беженцев.

«Есть уже наработанные действия в части приема беженцев, <…> и больших проблем у людей, которые будут пересекать границу, не будет, — сказал он ТАСС. — Если начнется массовое перемещение людей, они будут обеспечены всем необходимым — и медицинским обслуживанием, и социальным, будет организовано питание. Ростовская область справится с этой задачей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о происходящем в ДНР.

«Я не знаю, что там сейчас происходит», — сказал Песков, отвечая на вопросы по поводу эвакуации. Он также указал, что не знает, согласованы ли такие действия с Москвой.

В администрации губернатора Ростовской области сообщили, что пока у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев. Ростовские власти сказали Znak.com, что знают о решении главы ДНР лишь из новостей.

Обострение ситуации в Донбассе

17 февраля народная милиция ДНР и украинские военные обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения. В ДНР заявили о «резком обострении» ситуации.

По данным властей ДНР, украинские силовики обстреляли поселок Еленовку и село Сигнальное на донецком направлении, села Петровское и Новоласпу на мариупольском направлении, а также поселки шахт имени Гагарина и Изотова на горловском направлении. В ДНР сообщили, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, стрелковое оружие и гранатометы.

Вооруженные силы Украины в свою очередь заявили об обстреле станицы Луганской. По данным ВСУ, снаряды попали в детский сад, а два мирных жителя получили ранения. Половина населенного пункта осталась без электричества.

В Кремле назвали ситуацию в Донбассе крайне тревожной. «То, что происходит в Донбассе, — это очень тревожные новости, они вызывают чувство тревоги. Потенциально они очень опасны», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин указал, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности является выполнение минских договоренностей. «Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта», — сказал Путин. «Чем раньше это произойдет, тем лучше», — цитирует Путина ТАСС.

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе», — констатировал президент.