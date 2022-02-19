Шольц заявил, что ведет с Путиным историческую дискуссию о термине «геноцид»

Канцлер Германии Олаф Шольц на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что он ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию о том, что такое геноцид. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что считает геноцидом происходящее в Донбассе.

«Он (Путин) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо. Но это его история <...> Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я отказываюсь делать это», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что нельзя менять границы, необходимо принимать целостность и суверенитет Украины.

Немецкий канцлер также заявил, что НАТО и ЕС не агрессивны и их не нужно бояться, но российский президент считает по-другому.

«Он (Путин — прим.) придерживается другой точки зрения. <…> Когда я говорю это ему, он всегда приводит аргумент бывшей Югославии, заявляя, что НАТО проявила себя там агрессивной», — сказал Шольц.