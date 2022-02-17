Что происходит в Донбассе: под огонь украинских военных попала женщина

Украина и самопровозглашённые республики Донбасса последние дни возобновили обстрелы. Наблюдатели международной ОБСЕ подтвердили, что на линии конфликта прозвучало множество взрывов. При этом обе стороны обвиняют в нарушении перемирия друг друга. Под удар попали мирные жители с обеих сторон, на украинской территории снаряды прилетели в детский сад.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера 16 февраля по 12:20 мск 17 февраля 500 взрывов вдоль линии соприкосновения.

«После 11:20 [17 февраля] мы зарегистрировали около 30 взрывов, то есть напряженность, как может показаться, снижается», — добавили в Организации.

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик попросил стороны конфликта неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня. «Критически важна немедленная деэскалация, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации», — отметил Чевик.

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утром четверга сообщили, что ситуация в приграничной зоне существенно обострилась. Украинские военные за сутки обстреляли регион четыре раза. По данным ЛНР, они использовали 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберный пулемет. Под огонь попали поселок Золотой, села Сокольники, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

Народная милиция ЛНР предположила, что обострение обстановки в Донбассе связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в зону боевых действий. «Происходящее обострение обстановки связано с посещением Зеленским зоны ООС (Операции объединенных сил — «Газета.Ru»), после убытия которого и начались обстрелы территории республик по всей линии фронта. Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта», — считает милиция.

При этом в ЛНР предупредили, что Украина публикует вбросы о том, что силы республики, якобы, разрушают своими обстрелами гражданские объекты. Милиция указала на несостыковки таких фейков. Например, на публикуемых украинской стороной фотографиях видны серьезные разрушения стен, при этом стекла в окнах тех же зданий полностью целы. «Любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что это постановочные фото», — обратили внимание военные ЛНР.

Власти Донецкой народной республики (ДНР), в свою очередь, передавали 17 февраля, что украинские силы обстреляли поселок Еленовку, поселок Старомихайловка, село Сигнальное на донецком направлении, поселки шахт имени Гагарина и Изотова на горловском направлении и села Петровское и Новоласпу на мариупольском направлении. Противник применил минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

Известно о первых жертвах. «По предварительной информации, в результате НРПО (нарушения режима прекращения огня) со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины) ранение получила мирная жительница Старомихайловки», — отметило представительство ДНР.

Милиция ДНР заявила, что в ответ на агрессию открыла огонь по украинским позициям. Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник в связи с обострением конфликта сказал, что «режим тишины на линии боевого соприкосновения разорван в клочья».

Украинские военные опровергли информацию о том, что они обстреливали донбасские районы. Представитель украинской Операции объединенных сил (ООС), наоборот, утверждает, что это украинские силовики первыми попали под огонь, но не стали отвечать на него.

По сообщению украинской стороны, противник за последнее время применял против запрещенное минскими соглашениями оружие. «Сохраняйте спокойствие и верьте ВСУ (вооруженным силам Украины)», — призвала украинская армия.

Украинский Генштаб указал, что противник «с особым цинизмом» обстрелял из тяжелой артиллерии Луганскую станицу.

«Снаряды попали в объект детского сада. По предварительным данным, ранения получили два мирных жителя», — сообщили ВСУ.

Жители приграничных районов Донбасса при этом говорят, что не испытывают особой тревоги из-за участившихся обстрелов. «У нас в Алчевске (город областного значения Луганской области) утром очень отдаленно было слышно [выстрелы]. <...> Cейчас все тихо и спокойно. Тревоги не чувствуется, уезжать не планируем», — рассказала жительница Алчевска Елена Хижко.

«Последний раз подобное было давно, летом. Уезжать не намерен, уже привык. Бывало и погромче. <...> Паники никакой нет, поселок живет обычной жизнью. Автобусы ходят, магазины работают, ЖКО метет улицы», — поделился житель Гольмовского (поселок городского типа в Донецкой области) Вадим Рудавин.

«Наши окраины <...>, конечно, как их обстреливали, так и обстреливают. А есть центры, есть Буденовка, куда не залетала ни одного снаряда, и никто этой войны не слышал. Поэтому у каждого, как говорится, жизнь своя», — резюмировал житель Донецка Геннадий.