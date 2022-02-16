Конфликт в Донбассе: в ЛНР открыли ответный огонь по украинским позициям

Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области

Спокойствие в Донбассе продлилось 18 дней. 15 февраля представители самопровозглашенной ЛНР заявили о гибели ополченца из-за снайперского обстрела со стороны ВСУ. В ответ на это Народная милиция республики открыла огонь по позициям противника. Пока на юго-востоке Украины проходят перестрелки, на мировой арене решается вопрос мирного урегулирования конфликта.

В Луганской народной республике открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на гибель ополченца. Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб во время снайперского огня в 15:00 (совпадает с мск).

Обстрел велся со стороны Орехово, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Снайперы стреляли «в направлении населенного пункта Голубовское», который контролируется ЛНР.

Ответный огонь открыли, чтобы защитить гражданских и избежать новых потерь в Народной милиции. «Точные данные о потерях противника устанавливаются», – сказал представитель ведомства Антон Микужис.

В Народной милиции считают, что противник «сосредоточился на проведении провокаций на линии соприкосновения» и поэтому разместил «снайперские группы». Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) утверждает: на юго-востоке Украины сосредоточено около 150 тыс. военных, говорится на сайте Народной милиции ЛНР.

По словам главы ДНР, Дениса Пушилина, каждый день ситуация на линии соприкосновения обостряется. Хотя ранее сообщали, что украинские военнослужащие не открывали огонь по ополченцам с 28 января.

В Донбассе полагают, что ВСУ уже «подготовили план вторжения» на неподконтрольную Киеву территорию, заявил замглавы управления оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин. Он добавил, что стратегию должны утвердить на Совете национальной безопасности и обороны Украины.

15 января представительство ДНР в СЦКК обратилось к военным корреспондентам, блогерам с просьбой не нагнетать ситуацию вокруг внутриукраинского конфликта. Граждан попросили сохранять спокойствие, заверив, что «ситуация полностью под контролем руководства и защитников республики».

О ситуации в Донбассе

В 2014 году на Украине из-за государственного переворота часть Донбасса отделилась, объявив себя республиками. Но Киев был против. В итоге развязались боевые действия, которые длятся уже почти восемь лет.

В 2015 году в Минске состоялась встреча, на которой лидеры «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) согласовали пакет соглашений между Украиной и самопровозглашенными республиками. При выполнении Киевом взятых на себя обязательств противостояние должно прекратиться.

Россия неоднократно указывала на игнорирование украинскими властями минских соглашений. 15 февраля, после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, российский президент Владимир Путин напомнил, что «нет подвижек по принципиальным моментам». Среди них он назвал конституционную реформу, амнистию, местные выборы (в Донбассе), правовые аспекты особого статуса ЛНР и ДНР (их автономность). По его словам, на юго-востоке Украины происходит геноцид.

«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и формула бывшего министра иностранных дел Федеративной республики Германия, сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по реализации минских соглашений по ключевым направлениям. К сожалению, и это до сих пор не реализовано», – констатировал Путин.

Формула Штайнмайера – это порядок присвоения особого статуса ДНР и ЛНР. Сначала он будет установлен временно – в день выборов в местные муниципальные органы. Затем, когда БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус республик вступит в свою полную юридическую силу.

Но для проведения выборов необходимо отвести все войска от линии соприкосновения и обеспечить безопасность на территории республик. Украинский лидер уже пробовал в 2019 году сделать это. Но после того, как были согласованы даты исполнения первых пунктов «формулы», по Украине прокатилась волна протестов.

Сейчас же политики (и не только российские) все чаще настойчиво напоминают Украине о необходимости делать шаги для того, чтобы мирно разрешить конфликт. «Хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамах трехсторонней контактной группы... очень скоро все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции, по подготовке выборов [обсудят], это хорошая подвижка», – сказал Шольц 15 февраля после встреч с Зеленским и Путиным.