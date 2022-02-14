«США рано или поздно придется смириться с тем, что мир не однополярен»

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем видении ситуации на Украине, основных угрозах национальной безопасности России как внутри страны, так и извне, а также о законопроектах, над которыми он сейчас работает.

— Вы родились на Украине, срочную службу проходили в Крыму, затем окончили Львовское высшее военно-политическое училище. Как вы относитесь к тому, что происходит в этой стране, к угрозам со стороны России, о которых заявляет Киев? Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы прекратить эту истерию, исключить военные действия, восстановить отношения?

— Я уверен, что сторонников мира на Украине — большинство. И сколько бы не зомбировали жителей Украины и не усиливали антироссийскую пропаганду, имидж России там предопределен нашим единым прошлым. Для всех наших народов Россия всегда была, есть и будет миротворцем, государством-защитником.

Что же касается восстановления отношений с Украиной, то позиция президента России Владимира Путина чрезвычайно взвешена и дальновидна. Она заключается в совместном строительстве справедливого и демократического мироустройства. Но это возможно только с ответственными и самостоятельными партнерами. Это с одной стороны, а с другой — Владимир Путин последовательно игнорирует любые попытки разжечь противоречия, обострить ситуацию на Донбассе, и предлагает поиск конструктивных решений.

Но в Киеве снова звучит абсурдная мантра: Москва играет мускулами. Этот месседж, как под копирку, дублируется из западных СМИ.

Любопытно, что слова «мускулы» и «Москва» в английском схожи по звучанию. Может, в этом и кроется психологическая причина русофобии и враждебности Запада, что заставляет их представлять Москву агрессором.

Поэтому прекратить эту истерию можно только тогда, как народ Украины категорически скажет «нет» так называемому внешнему управлению страной и не на словах, а на деле выберет путь независимого суверенного государства.

— Как вы оцениваете российско-американские, российско-китайские, российско-турецкие отношения? Откуда, по-вашему, исходит наибольшая опасность для нашей страны? Что необходимо предпринять, чтобы парировать эти угрозы и исключить эскалацию?

— Мы готовы к взаимодействию, к укреплению безопасного и мирного взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами и по всем направлениям. Причем на любом из них Россию однозначно воспринимают как влиятельного игрока, партнера, с мнением которого надо считаться.

Америке рано или поздно придется смириться с тем фактом, что мир не однополярен.

Однако наращивание силового потенциала НАТО, их стремление приблизиться вплотную к нашим границам — все это, конечно, снижает гарантии мира и вынуждает нас принимать ответные меры, чтобы быть готовыми защитить безопасность России и граждан. К слову, почему-то уже подзабылся тот факт, что самая первая в мире резолюция и программа всеобщего разоружения — чему Америка упорно сопротивлялась — появилась на площадке Генассамблеи ООН с подачи нашей страны. Россия и сегодня последовательно выступает с инициативами в области переговоров по контролю над вооружениями.

Что касается новых вызовов и угроз национальной безопасности, то это глобальное зло — международный терроризм, киберпреступность, наркотрафик, незаконная миграция и т.д. Чего стоит только один COVID-19.

В этой связи на первый план вышла не только медико-биологическая безопасность, но и необходимость укрепления и защиты цифрового суверенитета страны, а также возведения общих рубежей защиты единого информационного пространства.

Поэтому как российско-американские, российско-китайские и российско-турецкие отношения, так и отношения с другими странами мы выстраиваем исключительно в рамках международного права, на взаимовыгодных условиях и, прежде всего, с учетом наших национальных интересов.

— Как вы оцениваете ситуацию в Казахстане? Кто были эти «внешние силы», которые устроили массовые беспорядки?

— Ситуация, с которой столкнулся Казахстан, была квалифицирована правоохранителями как угроза терроризма и акт агрессии. Уверен, что по завершению объективного и тщательного расследования данных событий найдут подтверждение многие факты и догадки, которые пока предлагаю оставить за рамками разговора.

Главный вывод — безопасность наших государств и граждан должна стоять для нас всегда на первом месте, особенно сегодня, когда международная преступность выходит на новые поля сражений, в том числе, в информационное пространство.

Этим, кстати, занимается и Организация Договора о коллективной безопасности. Это единственная международная площадка на постсоветском пространстве, которая является гарантом обеспечения коллективной безопасности, в зоне своей ответственности.

— Насколько России угрожает «Талибан» (организация запрещена в России)? Нужны ли какие-то меры, чтобы парировать эту угрозу, или имеющихся средств и сил достаточно?

— Оперативные меры по защите южных рубежей и недопущению вторжения талибов в Среднюю Азию были приняты сразу же. По запросу Таджикистана — самой уязвимой территории в этом отношении — проработаны механизмы укрепления границ, создания «пояса безопасности» в регионе и противодействия международному терроризму. Развернут комплекс мероприятий по купированию террористических ячеек, пресечению вербовки новых членов и переброски оружия. Актуализирована задача по утверждению единого списка организаций, которые страны – участники ОДКБ признают террористическими.

Несмотря на заявления нового правительства Афганистана о планах бороться с преступностью и наркотрафиком, мы осознаем реальную опасность распространения религиозного экстремизма.

Там свыше 6 тыс. бойцов ИГ (организация запрещена в России). Недопустимо чтобы вся эта масса просочилась к нам. Тем более, у них остается брошенный американцами арсенал боеприпасов.

Также не стоит сбрасывать со счетов и присутствие двух российских баз в регионе, хорошо оснащенных и с адекватным боевым опытом нейтрализации террористов, в том числе в Сирии.

— Какие еще бывшие советские республики находятся под угрозой «цветных революций», инспирированных извне?

— На постсоветском пространстве любое независимое государство — мишень для «цветных революций». Их цель — ослабить страну, лишить суверенитета, навязать свою идеологию, выпотрошить все природные богатства, поставить марионеточное правительство. Это такая разрушительная стратегия, в политическом и экономическом плане, как то, что произошло у нас в 90-е, и до сих пор нам аукается.

— Как именно?

— Первое — это неработающие социальные лифты. Ведь каждый из нас, особенно молодой человек, должен иметь возможность получить образование, найти работу с достойной зарплатой. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы исключить проблемы, которые могут привести к социальным катастрофам внутри самого государства. В настоящее время все больше и больше беспокоят вопросы социального неравенства, благополучия, расизма, этнической и религиозной нетерпимости в том числе.

Второе — это большой разрыв в достатке и доходах жителей. Здесь важно стремиться к тому, чтобы у людей на разных этапах жизни были равные стартовые условия и больше социальных прав и гарантий.

В России, например, в этот непростой период COVID-19, был принят целый ряд программ государственной поддержки. Особенно хорошим подспорьем стало увеличение суммы маткапитала, МРОТ, а также социальных выплат малообеспеченным. Также многим предпринимателям, работникам в сфере здравоохранения и образования, учащимся и безработным была оказана материальная помощь.

Третье — это коррупция, одно из ее проявлений — кумовство. Сегодня уже все понимают, в чем разница между, например, рабочей династией, когда отец передает мастерство сыну, и той династией, когда руководитель при приеме на работу отдает предпочтение своим родственникам.

В России, как пример, на этот счет политическая воля выражена четко и ясно. В свое время, в 2008 году, когда мы признали, что коррупция — угроза национальной безопасности, — мы приняли базовый закон о противодействии коррупции. Тогда же был создан и Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции и был утвержден Национальный план противодействия коррупции. За это время мы приняли еще порядка ста нормативно-правовых актов, половина из них — законы, направленные на борьбу с этим злом.

Подчеркну, что ни одно государство в мире за столь краткое время не привлекало к ответственности такое количество высокопоставленных лиц.

— Как вы оцениваете ситуацию с Алексеем Навальным? Какие механизмы есть у граждан России, которые недовольны положением дел в стране? Что делать, куда идти?

— Навальный, как вы знаете, решением суда признан преступником. Более того, его фамилия в официальном списке лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Да и общество его уже «раскусило». Тот факт, что у него дочь учится в Америке, и его так яростно выгораживают высшие лица иностранных государств — многим открыл глаза. Для многих стало очевидным, что он далеко не радетель за судьбы российского народа и России. Обычный иноагент-провокатор из тех, что готовы хаять Родину за деньги и вести подрывную деятельность, дестабилизируя обстановку в стране.

Да, люди хотят сегодня справедливости и правды как никогда раньше. Вопрос справедливости нашего экономического и социального устройства — один из важнейших. Интернет стер множество ограничений в общении. Уже не те времена, когда пожаловаться было некому. Все процессы публичные, в каждое ведомство можно подать жалобу, или направить обращение в депутатскую или партийную приемную, министру, губернатору, прокурору. В мою приемную, например, ежегодно поступает более 1,5 тыс. обращений от москвичей: просьбы, жалобы на нарушение прав, критика работы различных должностных лиц и организаций. Около 3 тыс. обращений я направил в органы прокуратуры. По результатам проверки треть из них — удовлетворены.

Мне как-то задали вопрос мои избиратели, смогут ли правоохранители возбудить уголовное дело и начать расследование по делу о коррупции на основании расследований блогера. Да, проверка может быть начата, в том числе при поступлении информации из общероссийских СМИ.

Никто не отменял права гражданского общества на поиск истины. Если в мой адрес поступит такое официальное обращение от блогера, я окажу содействие в проведении честного и всестороннего расследования.

Сейчас власть в России открыта как никогда раньше. В Госдуме, к примеру, чтобы появился итоговый вариант законопроекта, мы проводим множество общественных обсуждений «в полях», по дистанционной связи, на встречах с людьми, обеспечиваем свободный обмен мнениями, вовлеченность жителей в законотворческий процесс. Вы знаете, и это действует. Несколько законопроектов таким образом, под давлением общественности, были сняты с рассмотрения. Один из них — о так называемых ковидных паспортах.

— Как вы оцениваете действующий общественный контроль за силовиками? Нужен ли он? Должно ли общество и граждане России знать, чем занимается ФСБ, Росгвардия, МВД, ФСИН, или это удел специальных комиссий?

— Деятельность этих структур прозрачна для общества настолько, насколько позволяет специфика их работы, связанная с вопросами безопасности. Вполне логичным в этой связи было, например, решение засекретить данные о госзакупках силовых ведомств в силу ряда объективных причин, в том числе из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями.

ФСБ, Росгвардия и МВД вправе устанавливать свои правила и не разглашать определенную информацию о своей деятельности ради безопасности не только военнослужащих и сотрудников, но и всей нашей страны, всего нашего общества и каждого гражданина России.

При этом закон позволяет осуществлять прокурорский надзор за этими структурами. Общественный контроль за деятельностью полиции со стороны граждан является производным от их права, закрепленного в ст. 33 Конституции РФ, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы. Контроль Общественной палаты РФ за деятельностью полиции осуществляется в соответствии с законом N 32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации».

— Какие меры сейчас разрабатываются для исключения пыток в тюрьмах?

— Сегодня прорабатывается закон, который призван ужесточить наказание за пытки со стороны любых представителей власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Эту инициативу партии «Единая Россия» поддержал институт Уполномоченного по правам человека в РФ. Что принципиально нового в законопроекте?

Во-первых, он дает новое определение пытки. Оно не только более детальное и четкое, но и в него вводится такая цель применения пытки, как запугивание. Все это позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначении наказания виновным.

Под пыткой предлагается понимать любое причинение боли или страданий с целью получения показаний, принуждения или запугивания.

Во-вторых, ужесточить наказание за превышение должностных полномочий или принуждение к даче показаний с 3 до 12 лет лишения свободы. В-третьих, увеличить срок давности по этому преступлению с 10 до 15 лет.

— Как государство будет гарантировать, что химическая кастрация и пожизненное заключение для педофилов не затронет невиновных — тех, кого оговорили или задержали ради очередной «звездочки»? Нужны ли дополнительные «вводные» для следователей, прокуроров, судов? Как педагогам и тренерам защититься от оговора из мести или по другим причинам?

— Как вы знаете, вопрос о принудительном медикаментозном лечении законодателем еще не решен.

А в целом, как химическая кастрация, так и пожизненное заключение, являются обратимыми.

Если невиновность будет установлена в результате пересмотра дела, прекращение курса химических препаратов позволит человеку восстановиться, а пожизненное заключение тоже можно отменить с возмещением ущерба невинно осужденному. Ведь преступления против половой неприкосновенности как правило оставляют очень много следов. Вы только представьте себе, что только в одной капле крови, слюны и обломке ногтя содержится полный набор ДНК человека. Это позволяет с высокой долей вероятности установить не только происхождение следа от конкретного лица, но и его биологическое родство, и даже половую принадлежность.

Хотя результаты экспертизы — это лишь одно из доказательств по делу. Да и показания жертв не могут быть единственным и достаточным доказательством по делу. А если такой приговор и был вынесен, то у него практически нет шансов устоять в апелляции, и тем более в Верховном суде.

— Чем сейчас занимаетесь, какие законопроекты разрабатываете, какие есть идеи на будущее?

— Можно сказать буквально на днях с коллегами внесли в Госдуму ряд законодательных инициатив. В их числе — предусматривающий усиление контроля за владельцами оружия; включение добровольной пожарной охраны в перечень целей волонтерской деятельности; а также усиление административной ответственности за так называемый зацепинг. В ходе весенней сессии эти законопроекты, полагаю, будут рассмотрены. В ближайшие дни также планирую внести на рассмотрение парламента еще ряд инициатив, которые касаются совершенствования деятельности как спецслужб, так и правоохранительных органов.

Кроме того, продолжается межведомственное обсуждение законопроекта о частной охранной деятельности, а также законопроекта о частной детективной деятельности. Надеюсь, что вскоре и эти законодательные инициативы будут доработаны.

В настоящее время также работаю над законодательной инициативой, которая предусматривает обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов.

В целом тема эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, проблема оценки эффективности, достижения ключевых показателей, являются актуальными и требующими обсуждения. В этой связи также работаю над тем, чтобы усовершенствовать административный надзор за лицами, совершившими насильственные преступления против личности и отбывшими наказание в виде лишения свободы. Такие лица, как показывает время, нередко возвращаются к преступной деятельности, поэтому эффективность надзора за ними стоит повысить.