Пожизненный срок для педофилов и индексация маткапитала: какие законы изменятся в феврале

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о нововведениях в российском законодательстве. Об индексации пенсий и маткапитала, защите при покупке квартиры и пожизненном заключении для педофилов — в материале «Газеты.Ru».

Материнский капитал

Материнский капитал с 1 февраля будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, а на второго — до 693,1 тыс. рублей.

Володин отметил, что это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В 2002 году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей с детьми.

Защита прожиточного минимума от списания

Кроме того, с 1 февраля вступит в силу закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Появится возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором граждане хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — считает спикер Госдумы.

Индексация пенсий

С февраля неработающие пенсионеры также начнут получать повышенную страховую пенсию – ее проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6%.

Кроме того, им положена доплата за февраль в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%) и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу.

«Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции», — говорится в одной из карточек, размещенных Володиным в Telegram.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами

Со следующего месяца вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений.

Для должностных лиц они составят до 40 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей. Также штраф грозит, «если системы контроля установлены с нарушениями требований или неверно передают данные в государственный реестр».

Защита граждан при покупке квартиры

С 1 февраля власти обяжут передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные буду направляться в Единый государственный реестр недвижимости.

«Человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести», — поясняется в карточке.

Паевые инвестиционные фонды

Со следующего месяца изменится порядок управления паевыми инвестиционными фондами и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они смогут устанавливаться нормативным актом Банка России.

Помимо этого, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа должна будет обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Пожизненное заключение педофилов

За сексуальное насилие над детьми будет грозить пожизненное лишение свободы. В карточке уточняется, что это касается случаев, когда преступление совершенно повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, а также если оно сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Штрафы за немаркированные алкоголь и табак

Со следующего месяца повышаются штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Также вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями.

Для юридических лиц сумма штрафа вырастет до 500 тыс. рублей.