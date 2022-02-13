«Армия Украины готова устроить россиянам адский прием»

Украинский парламентарий от партии «Слуга народа» Егор Чернов выразил мнение, что Вашингтон проводит информационную спецоперацию против России, пытаясь решить несколько задач. Из-за этого Украина несет издержки, которые создаются, в основном, из-за паники. Но нардеп считает, что жителям страны не стоит бояться Россию. Ранее западные СМИ со ссылкой на Белый дом заявили, что Россия «вторгнется» на Украину 16 февраля. Но официально власти США не смогли это подтвердить.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал в эфире телеканала CNN, что Вашингтон не может назвать точную дату «вторжения» России на Украину. «Но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день», — уточнил он.

Незадолго до этого заявления депутат Верховной рады Егор Чернов на своей странице в Facebook заявил, что американские власти, говоря о «вторжении» России на Украину, «проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России».

По его словам, у США несколько задач, которые «лежат на поверхности». Нардеп считает, что американцы хотят мобилизовать страны НАТО и восстановить их единство с Западом.

Чернов заявил, что США пытаются создать «стойкий токсичный образ» России на мировой арене, а также оказать как можно больший ущерб российской экономике.

Помимо этого, утверждает украинский парламентарий, Соединенные Штаты намерены «деморализовать российскую военную элиту через публичное разоблачение секретных материалов».

«Цель этой спецоперации тоже понятна – окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс – один путь», где Россия сыграла бы ключевую роль», – говорится в посте Чернова.

Якобы поэтому американские власти пытаются заставить Москву «сделать окончательный выбор: либо осмелиться на широкомасштабное вторжение, либо в конце концов отойти и запереться внутри собственной страны».

Чернов заметил, что эта «спецоперация» несет свои риски. «Для Украины это в первую очередь означает значительные экономические потери из-за оттока инвесторов и панических настроений. Но это война, и она не бывает без потерь», – написал нардеп, подчеркнув, что потери можно сократить, если прекратить панику.

Политик призвал к сохранению спокойствия, так как уверен, что украинская армия «готова устроить россиянам адский прием, а санкционный ответ Запада быстро похоронит российскую экономику».

Полемика вокруг «вторжения» России

Накануне газета Politico опубликовала материал, в котором со ссылкой на информированные источники заявила, что президент США Джо Байден указал сроки «вторжения» России на территорию соседней страны. Это якобы произойдет 16 февраля.

Такое обсуждение, по данным издания, велось на видеоконференции с главами западных стран. Во время дискуссии европейские политики были не согласны с Байденом в оценках сроков, а один из присутствующих и вовсе заявил, что в Европейском союзе «отказываются в такое верить».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цель таких сообщений – провокация. В Госдуме публикацию западного СМИ фейком.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал предоставить доказательства о приписываемых России планах по «вторжению».

«Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно стопроцентного вторжения, начиная с 16 числа, Российской Федерации на Украину, давайте нам эту информацию», — заявил Зеленский.

Он заявил, что ему необходимо анализировать все имеющиеся данные и предоставлять украинцам правду. «А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друг врага – паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам», – сказал Зеленский, признав, что для деэскалации следует выбрать дипломатию.

Разговор Путина и Байдена

Через несколько часов после публикации Politico главы США и России созвонились. Их диалог длился более часа. Этот разговор показал, считает помощник Путина Юрий Ушаков, что «истерия достигла апогея».

«Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину», – сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, американские власти создают предпосылки для провокации со стороны ВСУ. Путин во время разговора напомнил о том, как развивались отношения между Москвой, Вашингтоном и Североатлантическим альянсом.

Глава России подчеркнул, что сейчас США и Россия «конкуренты, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность» и безопасность во всем мире.

Путин также напомнил Байдену о Минских соглашениях и выразил мнение, что западные страны не добиваются от Киева их выполнения. При этом нарастает напряженность вокруг российских войск, которые находятся на территории своей страны.

Кремль призвал Белый дом сделать все, чтобы «избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины».

В Белом доме сообщили, что Байден предупредил Путина о готовности Вашингтона к любому варианту развития событий в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины. Но США нацелены на дипломатическое решение вопроса.

Байден в очередной раз напомнил России об экономических последствиях при «нападении» на Украину. Он также заявил, что беспокоится за судьбу американцев, которые остаются на территории Украины.