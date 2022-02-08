«Путин перешел к деэскалации». Переговоры с Макроном — в зеркале западных СМИ

По словам источников газеты Financial Times, лидеры Франции и России договорились не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск в Европе. Однако ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении этих вопросов. В Кремле отметили, что говорить о предложениях Парижа пока рано.

Россия «продвинулась» к деэскалации в ситуации вокруг Украины. С таким утверждением выступила газета Financial Times по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Их встреча состоялась накануне в Москве.

По данным издания, в частности, лидеры двух стран обсудили вывод российских военных из Белоруссии после завершения учений.

«Согласно чиновникам во Франции, достигнута договоренность не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тыс. человек. Это также приведет к дальнейшим переговорам и соглашению по структурированному диалогу по коллективной безопасности», — пишет газета со ссылкой на источники.

Отмечается, что ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении соответствующей «сделки» в ходе пресс-конференции.

«Союзная решимость — 2022»

«Французские официальные лица заявили, что Путин перешел к деэскалации украинского кризиса, пообещав не предпринимать никаких новых «военных инициатив» и согласившись вывести российских военнослужащих из Беларуси после завершения запланированных учений. Если соглашение будет подтверждено президентом РФ, это может снизить напряженность в регионе после того, как Россия сосредоточила более 100 тыс. военных у границ Украины», — говорится в публикации.

В Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства, напоминает РИА «Новости». На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории республики. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

«Продолжить диалог»

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил изданию, что Путин и Макрон «готовы продолжить диалог» по французским предложениям, но обсуждения «еще не полностью развеяли опасения Москвы».

«Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по ЕС и НАТО, в первую очередь США. Пока рано говорить о чем-то еще», — отметил представитель Кремля.

После пяти часов переговоров президент Франции сказал, что российский коллега заверил его в своей готовности говорить о деэскалации. Путин, однако, был «воинственным и критически настроенным по отношению к НАТО, обвиняя Запад и Украину в кризисе, но сказал, что Россия сделает все возможное, чтобы достичь приемлемых для всех компромиссов по ​​европейской безопасности».

«Думаю, вполне вероятно, что какие-то его идеи и предложения, даже если о них, наверное, рано говорить, могут стать частью основы для наших следующих совместных шагов», — приводит его слова FT.

«Конкретные гарантии безопасности»

Макрон, который во вторник должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, признал наличие глубоких разногласий между Россией и Западом по поводу украинского конфликта и сказал, что стороны ищут «новые решения» для обеспечения безопасности и стабильности.

«Мы осознаем серьезность ситуации и настоятельную необходимость в интересах всех найти путь сохранения мира и стабильности в Европе», — сказал он, добавив, что еще есть время.

По его словам, цель состоит в том, чтобы создать «конкретные гарантии безопасности» для всех государств региона, включая Россию, Украину и членов ЕС, что позволит построить «новый порядок безопасности и стабильности в Европе».

Макрон отметил, что ближайшие дни будут «решающими» и «потребуют интенсивных обсуждений, которые мы будем проводить вместе», передает BBC News.

Путин повторил прежние предупреждения о том, что если Украина присоединится к западному военному альянсу НАТО и попытается силой вернуть Крым, Европа может быть втянута в крупный конфликт.

«Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?» — спросил он у французских журналистов. — «Вот что будет. И победителей не будет».

FT также описывает меню «роскошного ужина» двух лидеров за столом переговоров. В него вошли, в частности, лангустины, русская уха, осетрина, сладкий картофель, оленина и ежевика. «Предлагаемое вино было из виноградника на берегу Черного моря, который, как утверждает оппозиционный активист Алексей Навальный, наиболее известный оппонент Путина, является частью роскошного дворцового комплекса, предположительно построенного для использования президентом. Путин отрицает, что владеет дворцом», — отмечается в статье.