«Плохая песочница. Нам такая игра не нравится». О чем говорили Путин и Макрон

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле, 7 февраля 2022 года

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве, в ходе которых обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. Они упомянули о неких предложениях французского президента, которые могут лечь в основу дальнейших шагов по Украине. Именно их Макрон будет обсуждать 8 февраля в Киеве. О чем говорили Путин и Макрон и какие вопросы отложили на будущее — в материале «Газеты.Ru».

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в Москве переговоры, которые длились больше пяти часов. По словам российского лидера, встреча прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной.

Главы государств обсудили широкий круг вопросов, но, как и ожидалось, в центре внимания были гарантии безопасности и ситуация на Украине.

Путин в очередной раз обратил внимание, что США и НАТО проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности и по-прежнему пытаются успокаивать Москву заявлениями, что НАТО — сугубо оборонительный союз. При этом он напомнил, что в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником.

Говоря о ситуации вокруг Украины, российский президент отметил, что Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском

Путин выразил мнение, что власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей: нет подвижек по конституционной реформе, амнистии, местным выборам, правовым аспектам особого статуса Донбасса.

При этом Путин заявил о безальтернативности минских соглашений, несмотря на то что те или иные пункты не устраивают власти Украины.

«Ну, нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо выполнять», — сказал президент России.

Путин в ходе выступления также упомянул, что его французский коллега выдвинул ряд идей, о которых пока рано говорить, но они вполне могут лечь в основу дальнейших шагов по Украине.

«Надеемся, что обговоренные сегодня вещи Макрон обсудит и в Киеве. Посмотрим, как пройдет его встреча там — договорились по итогам созвониться и обсудить», — отметил президент.

Сам Макрон, говоря об этих идеях, подчеркнул, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но не путем пересмотра существующих договоренностей. По его словам, возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими.

Путин также вновь прокомментировал один из наиболее актуальных сейчас вопросов — может ли Украина вступить в НАТО. Президент предупредил, что в таком случае Киев может попытаться вернуть Крым военным путем и тогда России придется воевать уже с альянсом.

«Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так и будет!» — сказал Путин. При этом он отметил, что не Россия пытается угрожать НАТО, а блок придвигает свою инфраструктуру к российским границам.

Говоря о самом присоединении Крыма, российский президент напомнил, что это произошло в условиях госпереворота, когда власть на Украине захватили силой и нужно было спасать проживающих на полуострове людей.

Путин напомнил, что представители европейских государств «поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса — через три дня захватили власть вооруженным путем».

«Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть. Это плохая песочница. Нам такая игра не нравится», — сказал российский президент.

Убежище для Порошенко

Одним из самых громких заявлений Владимира Путина в ходе конференции стало обещание предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политического убежища в России, если у него возникнут сложности на родине.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище»,

— сказал глава государства, отметив, что тогда Порошенко «иронизировал много по этому вопросу».

«Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», — сказал Путин.

Лидер «нормандского формата»?

За последние две недели Путин и Макрон говорили по телефону уже трижды. Как писал журнал Politico, французский лидер рассчитывал на переговорах 7 февраля достичь «мирное соглашение» по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины и за счет этого получить статус европейского лидера, сопоставимого с положением сверхдержавы.

Как утверждает издание, визит Макрона в Россию направлен на создание «стратегической автономии» Европы, которая отстаивает свои интересы безопасности, а не просто наблюдает за переговорами Москвы и Вашингтона.

Цель визита французского президента — найти точки соприкосновения западных партнеров с Москвой, учитывая, что Франция претендует на роль полномочного представителя коллективного Запада, Евросоюза,

сказал «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский.

К тому же, с уходом с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель фактически пустующим оказалось место формального лидера «нормандского формата». Как полагает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, сейчас в этом тандеме Макрон имеет неоспоримое преимущество по политическому опыту перед новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Вопрос в том, насколько у Франции получится убедить Украину воспринимать ее как ключевого посредника по «нормандскому формату». В плане России все достаточно понятно: она заинтересована, чтобы Франция была посредником в урегулировании этой ситуации, поскольку Макрон неоднократно подчеркивал, что разрешение украинского кризиса должно стимулировать дальнейшее разблокирование отношений России и ЕС и перевод их в более конструктивную фазу», — обратил внимание эксперт в комментарии «Газете.Ru».

Что касается Зеленского, по словам Павла Тимофеева, еще в 2019 году Макрон пытался стимулировать его к уступкам, чтобы продвинуть мирные переговоры, но это не удалось.

«И я не уверен, что Украина готова сейчас идти на уступки исключительно из-за того, что инициативу в западном посредничестве от Германии перехватывает Макрон.

Но Макрон, безусловно, пытается разыграть карту посредника, что достойно уважения и поддержки, так как он явно пытается использовать последние свои временные ресурсы перед выборами, чтобы продвинуть переговоры вперед»,

— отметил эксперт.

Нарушил порядок

Примечательно, что Макрон решил в рамках своего турне сначала посетить Россию и лишь потом отправиться на Украину.

Этим его поездка отличается от визитов в эти страны главы МИД ФРГ Анналены Бербок: она сначала отправилась в Киев и только на следующий день, 18 января, — в Россию. К слову, 7 февраля она вновь вылетела в Киев, где намерена поддержать руководство Украины в противостоянии с Россией.

Даже состоявшимся 21 января переговорам госсекретаря США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Женеве предшествовала крайне неожиданная встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД этой страны Дмитрием Кулебой 19 января — о ней стало известно всего за день до самого визита главы американского внешнеполитического ведомства в Киев.

Как отметил эксперт ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, либо Макрон собирается предложить новые варианты Москве, а после этого, уже имея определенный итог, попытаться подвинуть Украину к новым переговорам, либо Париж и Берлин договорились, что Франция начинает с России, а Германия — с Украины.

«Эти шаги согласованы и скоординированы — в этом нет никаких сомнений.

Самое главное, что Макрон летит в Москву предлагать, договариваться не как президент Франции, а как президент страны, председательствующей в ЕС. Думаю, Франция начинает с России, потому что понимает, что сначала нужно здесь находить общий язык, а потом побуждать Украину к каким-то общим шагам», — отметил он.