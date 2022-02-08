В МИД Франции заявили о появлении надежды на деэскалацию ситуации на Украине

После встречи президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном надежда на диалог и деэскалацию ситуации на Украине есть. Об этом заявил государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.

«Да, я думаю, после этой встречи, которой предшествовали подготовительные телефонные разговоры, есть возможный путь, чтобы избежать конфликта, что является нашей целью, и установить деэскалацию», — сказал дипломат.

По его словам, на это потребуется некоторое время, и есть много рисков, но надежда на диалог материализовалась после визита французского лидера в Москву.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на французские источники сообщила, что прошедшие 7 февраля в Москве переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона «продвинули» деэскалацию ситуации на Украине.