Байден обсудил с Шольцем Россию. Президент США пригрозил уничтожить «Северный поток — 2»

Президент США Джо Байден заявил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что газопровод «Северный поток — 2» будет уничтожен в случае вторжения России на Украину. Немецкий глава правительства заявил, что Берлин будет согласовывать свои санкции против РФ с Вашингтоном. Байден подчеркнул, что Россия опирается только на экспорт ресурсов, поэтому СП-2 – болевая точка Москвы.

Вторжение России на Украину будет означать полное прекращение работы «Северного потока — 2». Об этом в ходе пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил президент США Джозеф Байден.

«Если Россия вторгнется, если танки, солдаты пересекут границу Украины снова, то «Северного потока — 2» больше не будет. Мы сделаем это. Я обещаю, мы сможем это сделать», — сказал американский лидер. Напомним, РФ отвергает обвинения в участии в конфликте в Донбассе, равно как и подозрения в подготовке агрессии против Украины.

По словам Байдена, «все забывают», что экономика России опирается «только на возможность продавать нефть и газ, это единственное, что есть у Москвы по экспорту». Если оставить РФ без возможностей таких поставок, то она серьезно пострадает, добавил президент США.

Он сообщил, что Штаты изучают варианты помощи Европе, если та столкнется с прекращением поставок топлива из России. Кроме того, Байден обратился к находящимся на Украине американцам и призвал их покинуть территорию страны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, вопроса «Северного потока — 2» не касался; однако он подчеркнул, что Берлин и Вашингтон будут согласовывать антироссийские санкции. По словам Байдена, Германия – один из важнейших союзников Соединенных Штатов, и сомнений насчет прочности и надежности позиции ФРГ у Вашингтона нет.

Байден добавил, что не знает планов российских властей по поводу Украины. «Я провел многочисленные переговоры с русскими, в частности с Путиным. Я не думаю, что он сам знает, что он будет делать», — сказал политик.

Шольц же заявил, что нужно придерживаться «самой многообещающей… двойной стратегии» при переговорах с Россией – совмещать четкие предупреждения о санкциях и дипломатию.

Немецкий канцлер находится в Вашингтоне, это первый официальный визит Шольца в США в качестве главы правительства ФРГ.

6 февраля Шольц заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».

«Нет ничего, что было бы исключено. Это нужно четко понимать. И разумеется, Россия тоже знает, что она может составить себе представление, что может быть», — добавил канцлер.

При этом, несмотря на заявления президента США и канцлера ФРГ, на самом деле Германия может действовать, исходя из собственных интересов. В конце января статью с таким мнением опубликовала газета The Wall Street Journal.

Германия, выбирая между Россией и США, сделала выборы в пользу собственных интересов, что вызвало раздражение Вашингтона, написал журналист Дэвид Готард. По его словам, с приходом нового канцлера Олафа Шольца к власти Германия не стала послушной Вашингтону. Обозреватель привел в пример отказ Берлина продавать оружие Украине, основываясь на принципе непредоставления вооружений в регионы конфликта.

Камнем преткновения в отношения ФРГ и США стал и проект российского газопровода «Северный поток — 2».

«Министр иностранных дел Анналена Бербок может выступать против трубопровода но это лишь один голос в кабинете министров. А Шольц призвал к «квалифицированному новому началу» в отношениях с Путиным», — утверждал Готард.