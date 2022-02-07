«Ходят на прием к Путину». Лукашенко рассказал, кто финансирует белорусскую оппозицию

Оппозиционные белорусские Telegram-каналы финансируются отдельными предпринимателями РФ, заявил Александр Лукашенко в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live». Главное из его интервью — в материале «Газеты.Ru».

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что подготовил для президента РФ Владимира Путина документ о якобы имеющем место «финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами».

По его словам, эти предприниматели бывают на приеме у российского лидера. «И что мне делать? Оппозиционные Telegram-каналы финансируются через определенные каналы российскими бизнесменами отдельными», — говорит Лукашенко.

Он выразил готовность передать соответствующую информацию своему российскому коллеге. «Я подготовил информацию, вот прямо документ. Я отправлю Путину, пусть почитает», — сказал политик.

«Примут решение сидеть — будут сидеть»

Лукашенко добавил, что вернувшимися в республику оппозиционерами займется специально созданная общественная комиссия, однако лично он не возьмет на себя право их реабилитировать. «Примут решение сидеть — будут сидеть», — полагает он.

По его версии, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская якобы задолжала $15 тыс. госпредприятию. Глава республики предположил, что она могла бы вернуть деньги по почте.

«У нас все есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос... Я его не поднимаю, ну и она молчит», — пояснил Лукашенко.

Он также в очередной раз сообщил, что его якобы пытаются убить. Отвечая на вопрос о покушениях на его детей, Лукашенко подчеркнул, что «это запредельно и является уже не красной линией». По его словам, когда он сам перестанет быть президентом, его дети не пойдут в политику.

Кроме того, Лукашенко рассказал об участии основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича на стороне украинских силовиков в Донбассе.

Как отреагировали в Кремле

Документы про финансирование белорусской оппозиции, о наличии которых заявил Лукашенко, будут переданы Путину для ознакомления, когда Москва получит их от Минска, проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне об этом ничего неизвестно. Когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. А дальше с ним нужно будет ознакомиться. Но мы пока не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому рано что-либо говорить», — приводит его слова ТАСС.

Кризис в Белоруссии

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, Лукашенко одержал победу. Второе место, как утверждают в ЦИК, заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну.

После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с силовиками.

Следует отметить, что эти выборы стали шестыми подряд для Лукашенко.

Впервые на пост главы государства он избрался в 1994 году. Впоследствии ему последовательно удавалось продлевать свои полномочия — в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Согласно статье 81 действующей конституции страны, президент избирается сроком на пять лет. Лукашенко находится у власти в течение 28 лет.