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Лукашенко вступился за служившего в батальоне «Азов» Протасевича

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об участии основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича на стороне украинских силовиков в Донбассе. Видео интервью белорусского лидера выложено на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Это пацаненок, которому 18 лет, у нас немало таких было, поехал в лагерь, в Украину тренироваться. А потом, чтобы его на крови замешать, отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там. Я же пригласил сюда правоохранителей из Донецка, они приезжали его допрашивали. (...) Но мы точно знаем — его Бог миловал, он не убивал в Донбассе», — сказал Лукашенко.

Протасевич до этого сам признавался, что ездил в Донбасс в составе отдельного отряда специального назначения «Азов» и называл это «самой главной ошибкой в жизни», о которой он жалеет. Об этом же говорил и глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, а генпрокуратура ЛНР завела на этом основании уголовное дело.

Ранее Протасевич заявил, что команда юристов готовит от его имени иск против авиакомпании Ryanair, на рейсе которой он летел 23 мая из Афин в Вильнюс. В небе над Белоруссией экипажу лайнера сообщили, что борт якобы заминирован, в результате чего пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

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