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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к войне с Польшей

Лукашенко: Белоруссия была готова к войне с Польшей на границе из-за действий НАТО

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика была готова к войне с Польшей на границе из-за прошлогодних действий НАТО. Об этом он сказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Больше, чем готовы», – сказал глава государства.

Он также отметил, что Североатлантический альянс еще может «дернуться».

Осенью 2021 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока власти Польши усилили охрану границы с Белоруссией. Такие же меры приняли Латвия и Литва. Страны обвиняли Минск в организации миграционного кризиса.

В этом же интервью Лукашенко заявил, что попытка Польши оказать влияние на президентские выборы 2020 года в Белоруссии могла привести к вторжению сил НАТО и началу третьей мировой войны.

«Был план до президентских выборов... Пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что?» — сказал белорусский лидер.

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Проблемы с мигрантами
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