Лукашенко пожаловался на унижение в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире YouTube-шоу «Соловьев LIVE» заявил о том, что в России его «унижали» до 2020 года и в качестве примера привел ситуацию с покупкой нефти.

«Меня не просто обманывали, меня унижали до последнего времени, до 2020 года», — сказал он.

По его словам, его «до сих пор унижают некоторые».

«Но я терплю», — добавил президент.

В пример он привел ситуацию с ценами на нефть. Лукашенко рассказал, что Белоруссия покупает нефть у России по мировой цене.

«А нам говорят: надо 14 долларов сверху заплатить за то, что мы вам поставляем нефть. Я говорю: «Это неправильно». На переговорах. И Путин поворачивается: «Вы что, с ума сошли»? Он же прав», — заключил глава Белоруссии.

В марте 2020 года Россия одобрила предложения Минска по поставкам российской нефти. Речь об этом зашла во время совещания главы Белоруссии Александра Лукашенко с правительством республики. С конца 2019 года стороны не могли договориться об условиях контракта. Это привело к тому, что с поставки российского топлива были прекращены, а белорусы начали искать альтернативы.