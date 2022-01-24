Ваши полномочия: ПАСЕ начнет год с дебатов по России

Как и в предыдущие два года, на первом в этом году заседании ПАСЕ полномочия российской делегации попытались оспорить. Две соответствующие инициативы — от Литвы и Украины — набрали достаточное количество голосов. Теперь будет подготовлена резолюция, по которой предстоит провести дебаты.

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 24 января, оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом было объявлено на открытии сессии в Страсбурге, которая пройдет с 25 по 28 января.

Было подано два протеста. Так, за инициативу литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за аналогичное предложение украинского депутата Евгении Кравчук — 47. Как передает пресс-служба организации, инициативу должны были поддержать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.

Представители литовской и украинской делегации выступают с запросами на оспаривание полномочий российской делегации на открытии каждой зимней сессии ПАСЕ. Это делается именно на первом заседании в году, поскольку в это время все делегации направляют заявки на участие в работе ассамблеи.

В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступает возражений.

Мониторинговый комитет ПАСЕ в течение ближайших суток подготовит доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции российская делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать.

Дебаты по вопросу полномочий российской делегации предложено провести во второй половине дня в среду, 26 января.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, «вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход». Он добавил, что РФ покинет заседание ПАСЕ при ущемлении прав ее парламентариев.

«После возвращения России в 2019 году в ПАСЕ эта третья попытка оспорить полномочия нашей делегации. Две предыдущих — в 2020 и 2021 годах — завершились провалом. Надеюсь, что конструктив возобладает и в этот раз. В противном случае — и позиция эта хорошо известна в Страсбурге — делегация откажется от работы в ПАСЕ. Мы не приемлем никакой дискриминации, никаких санкций или поражения в правах делегации России», — написал он в своем Telegram-канале.

Трехсторонний механизм

В январе 2021 года парламентская ассамблея Совета Европы закрепила в своем регламенте возможность использования трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ, который может быть активирован при серьезных нарушениях правил организации и поддержке не менее трети участников ПАСЕ. Основная цель механизма — обеспечение выполнения страной-участницей своих обязательств перед организацией.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой ранее заявил, что России необходимо пересмотреть свою роль в международной организации в случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в ее отношении. Он отметил, что Москва не должна терпеть «эту унизительную историю».

Как складывались отношения России и ПАСЕ

Напомним, почти два года назад, 27 января 2020-го более 30 депутатов ПАСЕ также оспорили полномочия делегации России, но резолюция была отклонена.

ПАСЕ является консультативным органом Совета Европы — старейшей межправительственной организации континента. СЕ был основан в 1949 году и объединяет 47 европейских государств. ПАСЕ состоит из 648 парламентариев (324 представителя и 324 их заместителя), которые избираются национальными парламентами из числа своих депутатов.

Россия стала членом СЕ 28 февраля 1996 года. При вступлении страна взяла на себя ряд обязательств. Среди них: присоединение к ряду европейских конвенций; передача пенитенциарной системы России из МВД в Минюст; признание юрисдикции Европейского суда по правам человека; разрешение международных и внутренних споров мирными средствами; выполнение обязательств по Договору о сокращении обычных вооруженных сил и вооружений в Европе.

Россия присоединилась к 60 договорно-правовым актам СЕ (всего более 200). Среди них подписанные в 1996 году и вступившие в силу в 1998 году конвенции о защите прав человека и основных свобод (за исключением протокола об отмене смертной казни), касающиеся защиты национальных меньшинств, предотвращения пыток, местного самоуправления.

РФ имеет право направлять для участия в сессиях 18 представителей и столько же заместителей.

Конфликты с российской делегацией

С момента присоединения к СЕ Россия периодически подвергалась критике со стороны участников этой организации, в частности ПАСЕ. Претензии высказывались по различным поводам — военные операции против чеченских боевиков (2000 г.), отсутствие юридически оформленной отмены смертной казни (с 1996 года в РФ фактически действует мораторий на смертную казнь), признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии (2008г.) и др.

Кроме того, в ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос об ограничении или приостановлении полномочий российской делегации. Так, в апреле 2000 года российская делегация впервые была лишена права голоса в связи с нарушениями прав человека во время контртеррористической операции в Чечне. Тогда представители России в знак протеста покинули зал заседаний. 25 января 2001 года ПАСЕ проголосовала за восстановление прав России, и делегация РФ возобновила работу.

Очередное обострение отношений последовало после воссоединения Крыма с РФ. В апреле 2014 года делегация России вновь была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов Ассамблеи (бюро и постоянного комитета). В январе 2015 года РФ приняла участие в зимней сессии ПАСЕ, однако в июне Ассамблея вновь приостановила права российской делегации до конца года, а российские действия на Украине были признаны «агрессией».

В ответ российская сторона заявила об отказе работать в ПАСЕ и с начала 2016 года не направляла заявку на участие в сессиях организации.

В 2017 году Россия заявила о необходимости внесения в регламент Ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей. В том же году РФ заморозила выплаты взносов в бюджет СЕ до тех пор, пока не будут восстановлены права российской делегации.

10 апреля 2019 года депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой говорилось о необходимости сохранения членства России в СЕ, и призвали Москву направить делегацию на летнюю сессию. Помимо этого, в документе содержалось требование заплатить взносы в бюджет организации.

17 мая Комитет министров СЕ (КМСЕ; руководящий орган Совета Европы), заявил, что все страны-члены должны «быть допущены до участия на равной основе в работе КМСЕ И ПАСЕ».

В ночь на 24 июня 2019 года члены Ассамблеи после девятичасового обсуждения приняли документ, согласно которому права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям. На его основе 26 июня участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации.

После пятилетнего перерыва Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ.

Летом 2019-го Россия внесла взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год — около €33 млн, а тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга РФ по взносам в СЕ за 2017-2018 годы в размере €54,6 млн. 4 сентября в СЕ заявили, что Россия уплатила 97% задолженности.