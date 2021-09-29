В МИД России прокомментировали действия Франции, мешающие работать российским дипломатам

В российском МИД прокомментировали действия Франции, мешающие работать российским дипломатам в Парламентской ассамблее Европы и других международных организациях, расположенных на территории этой страны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из-за того, что российские дипломаты в ПАСЕ привиты российской вакциной от коронавируса «Спутник V» — не признанной в Европе, — они были ограничены в перемещении по Страсбургу.

«Рассматриваем введенные ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций », — заявили в российском МИД.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве предложили альтернативу, если дискриминация дипломатов из России не будет прекращена.

«В противном случае нам не останется иного выбора, кроме как настаивать на переводе заседаний всех рабочих органов Совета Европы в дистанционный режим», — пояснили в МИД.

Ранее спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин призвал российскую делегацию ПАСЕ не участвовать в заседании из-за ограничений.