Депутат Государственной думы Петр Толстой заявил, что российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ в Страсбург из-за ограничений.

Ранее сообщалось, что на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Российская делегация выражает свою озабоченность данным обстоятельством и просит Совет Европы повлиять на власти Франции в целях не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса: сейчас же все страны для французов делятся по зонам, но не по принципу уровня заболеваемости и потенциальной опасности приезжающих оттуда иностранцев, а по тому, какая вакцина применяется», — написал Толстой в Telegram-канале.

Он добавил, что Россия входит в так называемую «красную зону», так как в ней не используются вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer.

Осенняя сессия ПАСЕ начнется в Страсбурге 27 сентября.