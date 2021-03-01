«Унизительная история»: в России задумались о выходе из ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что России нужно будет покинуть Совет Европы, если европейские власти запустят трехстороннюю процедуру реагирования на нарушение устава СЕ.

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Глава российской делегации в ПАСЕ уверен, что России необходимо пересмотреть свою роль в международной организации. «Мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», — сказал он в ходе «круглого стола» «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация».

Он отметил, что выход из ПАСЕ повлечет за собой и выход из Совета Европы, так как членство в этих организациях едино.

«Окончательное решение у нас во внешней политике принимает глава государства, президент РФ, и по всем тем решениям, которые до этого были приняты, мне кажется, это ровно в этой логике находится», — добавил парламентарий.

Толстой уверен, что российской стороне стоит продумать формирование «тех или иных органов, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы». По его мнению, «на фоне шельмования» России никакие доклады Москвы не изменят положение дел. Поэтому России стоит себя «осознать отдельной цивилизацией».

«Сейчас мы с вами обсуждаем эту ситуацию и кажется невозможным то, что Россия может выйти из Совета Европы — это невозможно себе представить», — сказал Толстой.

В продолжении своей речи он сообщил о разговоре с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Она спросила у депутата про ЕСПЧ. «Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть. А если у нас их нет — то мы можем создать внутри правовой нашей системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав», — уверен он.

По его словам, «конфронтационный подход, преследование России», ее «дьяволизация в глазах общественного мнения» стран-участниц СЕ будет продолжаться, пока Россия «не имеет союзников, пока не понимает, зачем в этой организации находится».

В свою очередь, сама Москалькова отметила на «круглом столе», что выступает за продолжение взаимодействия России с европейскими странами на площадке СЕ.

«Будем мы в Совете Европы или не будем в Совете Европы, но температура противостояния будет расти. Чем более сильной будет Россия, тем больше будет накал этой борьбы. И нам площадка Советы Европы здесь очень нужна, потому что это площадка для того, чтобы мы высказывали нашу концепцию, наше видение развития общества и интеграции — сказала она, подчеркнув, что является сторонницей того, чтобы «эта площадка оставалась, мы на ней могли работать».

В то же время омбудсмен отметила, что российской делегации в ПАСЕ приходится «очень тяжело». «Они принимают на себя первый удар, они первые, кто должны отстоять наше видение ценностей, наше представление о правах и свободах человека и механизмах, их защищающих», — сказала она.

У замглавы МИД России Александра Грушко свое мнение на этот счет. На заседании в Совете Федерации он отметил, что Россия готова работать в СЕ на основе устава организации, но ее терпение испытывать не нужно.

«Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования. <...> Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично», — обратил внимание чиновник.

Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич также отмечала, что сотрудничество с Россией в вопросе прав человека и демократии жизненно важно.

Трехсторонний механизм реагирования

В январе этого года парламентская ассамблея Совета Европы закрепила в своем регламенте возможность использования трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ. Он может быть активирован при серьезных нарушениях правил организации и поддержки не менее трети участников ПАСЕ.

Основная цель механизма — обеспечение выполнения страной-участницей своих обязательств перед организацией. Санкция, которую предусматривает механизм, — исключение парламентариев из ассамблеи и ограничение доступа на другие площадки СЕ. Но перед этим будет несколько этапов переговоров и консультаций.

Парламентарии, которые представляют Россию в ПАСЕ, недовольны тем, что резолюция не отменяет возможности оспаривания полномочий делегаций. Ранее Толстой отметил, что страны-участницы организации необходимо лишить такого права, потому что ежегодно это «превращается в украинский цирк».

«Либо это, либо трехсторонний механизм. Нельзя присвоить себе и то и то и пытаться этим манипулировать», — сказал депутат в комментарии ТАСС.

«Конечно, они не хотят. Это считается таким завоеванием ассамблеи, а я считаю, что это просто самоприсвоенные полномочия, которые не отвечают уставу Совета Европы», — добавил он.

Ранее Толстой отмечал, что в случае оспаривания полномочий российской делегации, Россия выйдет из состава организации. Такие заявления звучали на фоне выступлений украинских парламентариев, которые в первый же день зимней сессии попытались оспорить полномочия россиян. В качестве причины они называли «продолжающиеся нарушения прав человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Оккупированной территорией в Киеве считают Крым, Москва неоднократно напоминала, что полуостров попал под юрисдикцию России на законных основаниях, так как прошел референдум.