В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева, сообщает РИА «Новости».

Согласно процедуре, после заявления Мезенцевой состоялось голосование, на котором большинство парламентариев поддержало идею опротестовать полномочия по существу по 8-й статье Регламента Ассамблеи. За предложение выступили 38 парламентариев из пяти национальных делегаций.

По правилам организации, вопрос о полномочиях делегации РФ направили в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада.

Свое требование Мезенцева аргументировала тем, что Россия якобы «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ».

Глава Ассамблеи Рик Даемс в свою очередь уточнил, что до обсуждения представители российской делегации продолжат работать на сессии — они смогут находиться в зале заседаний, но не будут иметь права голоса по своему вопросу.

По словам члена российской делегации Леонида Слуцкого, «вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход».

Уточняется, что зимняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 25 по 28 января.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что России необходимо пересмотреть свою роль в международной организации, в случае если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении РФ.

В январе 2021 года парламентская ассамблея Совета Европы закрепила в своем регламенте возможность использования трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ, который может быть активирован при серьезных нарушениях правил организации и поддержке не менее трети участников ПАСЕ. Основная цель механизма — обеспечение выполнения страной-участницей своих обязательств перед организацией.