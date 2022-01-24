Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве вынесли приговор участникам «Хизб ут-Тахрир»* 13:37
Врачи выяснили, что у тревожных мужчин выше риски заболевания сердца 13:36
Сбежавшие от полицейских нарушители притворились фермерами, чтобы избежать штрафа 13:36
Найдена критическая уязвимость в популярном браузере 13:31
В ВОЗ назвали условие для завершения пандемии COVID-19 в 2022 году 13:31
В Минздраве прокомментировали видео с «ожившим трупом» в морге 13:30
Роднина — о Fan ID: я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон 13:29
В ВОЗ рассказали об идеальных условиях для появления новых штаммов коронавируса 13:29
МакSим выиграла суд против отца своего ребенка 13:26
В Молдавии таксисты устроили протест из-за цен на топливо 13:26

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Глава украинской делегации Мезенцева оспорила полномочия делегации РФ в ПАСЕ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Vincent Kessler/Reuters

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева, сообщает РИА «Новости».

Согласно процедуре, после заявления Мезенцевой состоялось голосование, на котором большинство парламентариев поддержало идею опротестовать полномочия по существу по 8-й статье Регламента Ассамблеи. За предложение выступили 38 парламентариев из пяти национальных делегаций.
По правилам организации, вопрос о полномочиях делегации РФ направили в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада.

Свое требование Мезенцева аргументировала тем, что Россия якобы «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ».

Глава Ассамблеи Рик Даемс в свою очередь уточнил, что до обсуждения представители российской делегации продолжат работать на сессии — они смогут находиться в зале заседаний, но не будут иметь права голоса по своему вопросу.

По словам члена российской делегации Леонида Слуцкого, «вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход».

Уточняется, что зимняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 25 по 28 января.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что России необходимо пересмотреть свою роль в международной организации, в случае если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении РФ.

В январе 2021 года парламентская ассамблея Совета Европы закрепила в своем регламенте возможность использования трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ, который может быть активирован при серьезных нарушениях правил организации и поддержке не менее трети участников ПАСЕ. Основная цель механизма — обеспечение выполнения страной-участницей своих обязательств перед организацией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть