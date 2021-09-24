В ПАСЕ заявили, что готовы принимать делегатов с любыми прививками от COVID-19

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что готова принимать всех участников делегаций, вакцинированных любым препаратом, одобренным странами Совета Европы, включая «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«Всех посетителей просят заполнить особую форму, в которой они подтверждают, что они либо привиты одной из этих вакцин, либо имеют отрицательный тест на коронавирус, либо выздоровели от COVID-19», — уточнили в пресс-службе ассамблеи.

Ранее сообщалось, что на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

После этого депутат Государственной думы Петр Толстой заявил, что российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ в Страсбург из-за ограничений, а будет следить за рабочим процессом дистанционно.