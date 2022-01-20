В США предложили признать Россию спонсором терроризма

Член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан. В черный список вошли президент России, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер.

Россия и терроризм

Текст документа опубликовала газета The Washington Post. Законопроект предполагает, что в течение 30 дней после его принятия Российская Федерация будет признана страной, спонсирующей терроризм. Также планируется создание отчета о возможном взаимодействии РФ с террористическими организациями мира, в частности, с талибами (организация запрещена в России) в Афганистане и ливанской «Хезболлой». Конгрессменам предложили проверить, не поддерживает ли Россия террористов материально и не вооружает ли их.

Кроме того, документ требует признать террористическими организациями «поддерживаемые Россией вооруженные силы в области Донбасса Украины». По мнению конгрессмена Джима Бэнкса, нужно также прекратить расходовать деньги на переговоры по кибербезопасности, пока не прекратятся атаки на американские ведомства, а также на переговоры по стратегической стабильности до тех пор, пока Россия не прекратит «аннексию Крыма».

«Северный поток — 2» и госдолг

Согласно документу, не позднее десяти дней после принятия закона президент США должен наложить санкции на людей, ответственных за планирование, строительство, техническое обслуживание, техническую помощь, инженерную помощь, финансирование или эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», будь то корпоративное должностное лицо или акционер с контрольным пакетом акций.

Всем им запретят въезд на территорию США, им не будут выдавать визы, а также заблокируют все возможные активы и имущество.

Бэнкс также предложил запретить гражданам Соединенных Штатов покупать, продавать или совершать иные операции с российским госдолгом. Под ним в законопроекте подразумеваются облигации, выпущенные Центральным банком РФ, Российским фондом национального благосостояния, Федеральным казначейством РФ, независимо от валюты, в которой они деноминированы.

Подсчитать деньги Путина

Конгрессмена заинтересовало и имущество президента РФ Владимира Путина. Он потребовал в течение 120 дней подготовить отчет о «богатстве Путина и членов его семьи».

Президент США должен представить Конгрессу отчет о предполагаемом собственном капитале и известных источниках доходов Путина и членов его семьи, а также олимпийской чемпионки гимнастки Алины Кабаевой, включая активы, инвестиции, другие деловые интересы говорится в тексте законопроекта.

Удар по бизнесменам и чиновникам

Документ также предлагает в течение 30 дней ввести санкции в отношении 35 граждан РФ. Бэнкс уверен, что они причастны к созданию в России клептократии (правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств). Парламентарий подозревает, что эти люди ведут «подрывную деятельность» против «демократических институтов и интересов Соединенных Штатов», а также помогают властям РФ вести «кампанию по дезинформации».

В список вошли глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмены Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска. В нем также числятся глава ВТБ Андрей Костин, заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, глава компании «Транснефть» Николай Токарев.

Законопроект предусматривает санкции и для председателя правительства РФ Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, главы СК РФ Александра Бастрыкина и председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. В списке есть и представители отечественных медиа – главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Предполагается заблокировать их капиталы и имущество, отказать во въезде в США и в визе. Под ограничения попадают не только указанные в законопроекте лица, но и их семьи, включая детей.

Ранее Сенат США отклонил другой проект Республиканской партии о новых санкциях. Тогда сенатор Тед Круз предложил ужесточить санкции против «Северного потока — 2». Для одобрения документа надо было набрать 60 голосов, но его поддержали только 55 сенаторов.

Сенатор-демократ Боб Менендес также предложил свой законопроект о санкциях против России. Их предложено вводить в случае вторжения на Украину. Среди прочего сенатор предложил отключение от SWIFT, запрет на покупку госдолга и санкции лично против президента России Владимира Путина.