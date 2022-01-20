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В Госдуме оценили новый проект антироссийских санкций

Депутат Госдумы Никонов: новый проект антироссийских санкций не оригинален

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первый замглавы комитета Государственной думы России по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что новый проект санкций США против России не оригинален, это акт, принятие которого ранее отложили, добавили лишь некоторые фамилии тех граждан, которые уже находятся под санкциями, все эти меры работать не будут. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это все тот же акт, принятие которого отложили. Добавили только почему-то фамилии тех, кто уже под санкциями. И грозят объявить Россию спонсором терроризма», — рассказал Никонов.

По его словам, новый проект американский санкций является «страшилками», которые не будут работать.

Ранее конгрессмен Соединенных Штатов Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России.

Проектом предлагается ввести ограничительные меры в отношении российских чиновников и силовиков, в том числе Пескова, Мишустина, Собянина, Мурашко, Кириенко, Памфиловой, Вайно, Бастрыкина, Бортникова, Золотова и Чайки. Кроме того, в санкционный список хотят внести некоторых российских бизнесменов — Абрамовича, Усманова, Дерипаски, Сечина, Миллера, Костина, Тимченко.

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